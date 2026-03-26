I Gorillas ospitano i Blitz in una sfida cruciale della Nine Football League

NOTIZIARIO UISP del 26 marzo 2026

FOOTBALL AMERICANO – Gorillas-Blitz: la sfida della verità

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Varese si appresta ad ospitare una delle sfide più cruciali della stagione regolare del campionato di Nine Football League. Sabato 28 marzo, al Jungle Field del quartiere San Fermo, i Gorillas Varese affronteranno i Blitz Ciriè in un confronto che determinante per la definizione della griglia playoff. La formazione piemontese arriva all’appuntamento forte di un avvio di stagione assolutamente convincente. Le nette affermazioni ottenute contro Rams Milano e Rebels Lugano hanno evidenziato solidità, organizzazione e grande efficacia su entrambi i lati del campo, rendendo i Blitz una delle squadre più quotate del girone.

Di fronte troveranno però un team indomito e in crescita, capace di esprimere un football concreto e spettacolare. I Gorillas Varese si presentano alla grande sfida con due prestazioni convincenti alle spalle: una vittoria e una sconfitta, entrambe maturate nelle battute finali degli incontri contro Rams Milano e Wolverines Piacenza. Risultati che, al di là del punteggio, hanno confermato la capacità dei biancorossi di rimanere sempre in partita fino all’ultimo possesso. Le premesse sono quindi quelle di una gara equilibrata e intensa, tra due squadre che hanno dimostrato di poter ambire alle posizioni di vertice del campionato.

Sarà importantissimo l’impatto del pubblico biancorosso, atteso a partecipare numeroso per sostenere la squadra in questo appuntamento decisivo. Durante la serata il pubblico sarà accolto al meglio dai Grillas, volontari che ogni partita si preoccupano di sfamare gli appassionati che ogni partita gremiscono l’impianto di via Sette Termini, e potranno dissetarsi grazie alle birre del birrificio 50&50, ormai storico partner dei biancorossi. L’appuntamento è dunque per sabato 28 marzo per una sfida di fuoco che nessun appassionato di football può permettersi di perdere.

CORSA ROSA – Si recupera domenica 12 aprile

Non c’è due senza tre, ma questa volta la voglia di correre vincerà sulle nuvole. Dopo ben due rinvii forzati causati dal maltempo, che hanno costretto gli organizzatori a rimandare l’evento nelle scorse settimane, la Corsa Rosa di Uisp Varese ha finalmente una nuova data ufficiale: l’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile. La decisione di posticipare la corsa è stata sofferta ma necessaria per garantire la sicurezza dei partecipanti e il pieno svolgimento di una festa che si svolge all’aperto. Lo spirito della manifestazione resta invariato: una mattina dedicata allo sport per tutti, alla solidarietà e alla sensibilizzazione sui diritti delle donne.

Per chi non l’avesse ancora fatto, c’è ancora tempo per unirsi all’onda rosa: le iscrizioni restano regolarmente aperte. È possibile registrarsi recandosi nella sede territoriale di piazza De Salvo, oppure online al sito: https://www.uisp.it/varese. Varese è pronta a tingersi nuovamente di rosa, accogliendo runner, famiglie e camminatori in un percorso che unisce benessere e impegno sociale. Le adesioni già effettuate restano valide.

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