I ladri delle associazioni di Somma Lombardo colpiscono ancora: questa volta è toccato agli Alpini

Ancora un furto nelle sedi delle associazioni di Somma Lombardo. Dopo il recente tentativo allo Sci Club ’88, nei giorni scorsi è stata presa di mira anche la sede del Gruppo Alpini “Angelo De March”, colpita durante la notte da ignoti.

Raid notturno nella sede degli Alpini

A segnalare l’episodio sono stati gli stessi Alpini attraverso i social. Il fatto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, anche se il momento esatto non è stato individuato. La scoperta è stata fatta giovedì pomeriggio, quando i volontari hanno trovato la sede danneggiata.

Porte e finestre rotte, luci distrutte e alcuni arredi messi sottosopra: questo il bilancio dell’intrusione. I danni principali riguardano quindi la struttura, mentre il bottino sarebbe limitato a pochi spiccioli.

La delusione dei volontari

«Purtroppo questa settimana abbiamo avuto delle visite di notte – spiegano dal gruppo – non sappiamo che giorno, ma giovedì pomeriggio abbiamo trovato porte, finestre, luci rotte e un po’ di disordine. Non hanno portato via nulla di che, qualche spicciolo e qualche dispetto».

Un episodio che lascia amarezza, soprattutto per il valore sociale dell’associazione: «Una forte delusione, pensare che ancora nel 2026 si venga a rubare in una associazione dove gli Alpini e gli amici aiutano il prossimo».

Precedenti in città

Si tratta dell’ennesimo episodio simile in città. Solo pochi giorni fa era stato segnalato un tentativo di furto nella sede dello Sci Club ’88 in via Briante.

Una serie di episodi che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle sedi associative, spesso gestite da volontari e punto di riferimento per la comunità locale.