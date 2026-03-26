I ladri “visitano” le associazioni alla Casa del curato di Somma
È avvenuto tra mercoledì e giovedì nella corte di via Briante: alcuni danni e molto disordine da risistemare
Incursione dei ladri alla “Casa del curato”, la corte in centro a Somma Lombardo – via Briante – che da anni è sede di alcune associazioni sommesi: è avvenuto tra mercoledì e giovedì.
«Sono entrati nel cortile e hanno divelto tutte le porte esterne e interne, le nostre e quelle delle altre associazioni», spiegano dallo Sci Club 88. «È la prima volta che succede, l’abbiamo detto alla Polizia Locale e poi fatto denuncia ai carabinieri».
I ladri sono entrati nella sede dello Sci Club 88, nei locali di Quelli del ’63, in quelli della sezione sommese del Cai, ma anche nei locali della parrocchia San Bernardino e nello spazio affittato a un artigiano che ha un deposito.
Tutto senza portare via nulla, alla fine: «Probabilmente cercavano soldi, ma nessuno li aveva qui». Nel cercare comunque hanno creato un bel po’ di trambusto, costringendo poi i volontari a rimettere tutto in ordine.
Per il resto i danni agli infissi sono stati sistemati poi già in giornata.
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