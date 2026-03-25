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I laghi del Varesotto protagonisti su Rai 3: le eccellenze del territorio a “Geo”

Giovedì 26 marzo il programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi ospita un servizio inedito. Protagonisti i pescatori di Cazzago, il miele biologico e i formaggi della Veddasca

Lago di varese fot di Marta Dionigi

I laghi del Varesotto approdano nel pomeriggio di Rai 3. Giovedì 26 marzo, all’interno del programma “Geo” condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi (dalle 16 circa), verrà trasmesso un documentario inedito intitolato “I laghi di Varese”.

Il servizio propone un viaggio tra natura, innovazione e tradizione, dando voce a chi vive e lavora quotidianamente a stretto contatto con l’ecosistema lacustre e montano della nostra provincia.

Le eccellenze di Confagricoltura in vetrina

Tra i protagonisti del racconto spiccano due realtà associate a Confagricoltura Varese, esempi di come l’agricoltura di qualità possa integrarsi con la tutela del paesaggio: l’Azienda Agricola Fonteincantata di Casciago, nota per la sua produzione di miele biologico e partner di VareseNews in due progetti legati ad ambiente e sostenibilità ai quali teniamo molto, Un anno con le api e La via delle api, e Pian del Lares, realtà della Val Veddasca specializzata nella produzione di formaggi con latte di capra.

Un viaggio tra sapori e tradizioni lacustri

Il documentario non si limita all’entroterra, ma scende sulle rive degli specchi d’acqua per incontrare figure storiche e progetti innovativi: la pesca tradizionale è rappresentata da Luigi Giorgetti, storico pescatore di Cazzago Brabbia; la mobilità sostenibile sul lago è testimoniata da Giovanni Parise e la sua barca elettrica; il legame tra il pescato e la gastronomia locale viene esplorato attraverso l’esperienza del ristorante Vecchia Riva alla Schiranna. Spazio anche alle tipicità del Lago di Monate con l’azienda De Munà e le sue pesche.

Il servizio rappresenta una vetrina nazionale di prestigio per il Varesotto, capace di mostrare la ricchezza di un territorio dove la conservazione delle radici e la spinta verso la sostenibilità camminano di pari passo.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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