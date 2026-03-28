I lampi della Openjobmetis inceneriscono Tortona

Un lampo di qua, un fulmine di là, una saetta di su, una folgore di giù. Sulla testa di Tortona, dentro al palasport di Masnago, si scatena un temporale biancorosso che, alla fine, incenerisce la quinta forza del campionato (97-87) e permette alla Openjobmetis di ripartire nella rincorsa playoff dopo la magra di Napoli.

E l’accostamento ai lampi non è casuale, come dimostra il tabellino: sei gli uomini di Kastritis in doppia cifra, ognuno dei quali in grado di colpire a ripetizione in determinate fasi di partita. Vale per il primo periodo di Librizzi e Moore, per il secondo e il quarto di Iroegbu, per il terzo di Stewart e via dicendo, e nell’elenco manca l’uomo che non segna mai ma che si è rivelato decisivo: Assui. Monumentale in difesa, Big Eli, per il quale siamo riusciti in sala stampa a strappare un (minimo) giudizio individuale a Kastritis, solitamente restio a parlare dei singoli.

La sirena di Masnago, dopo 40′ di tensione, rincorse, grandi giocate, arrabbiature (con i tre grigi), premia con merito Varese che ha saputo ricucire alcuni parziali che avrebbero potuto ammazzare un bisonte. La squadra di Kastritis però non si è mai disunita, nemmeno nei momenti difficili e ha trovato alcune chiavi per ripartire e – alla fine – prendere addirittura il largo. L’intensità, prima di tutto, con il coach greco che ha ruotato dieci uomini (prendendosi anche qualche azzardo quando ha tolto un ottimo Librizzi o ha tenuto fuori a lungo Iroegbu), mossa che ha consentito di sfidare la possente Bertram sul piano fisico e, alla fine, di stancarla.

Poi c’è stato il turno di Assui a francobollo su Vital, che per diversi minuti aveva battuto le marcature dei vari Moore, Stewart o anche Nkamhoua. E ancora, il lavoro di Renfro sui due lati del campo o le percentuali da 2 punti dei biancorossi che hanno scelto più spesso il tiro da fuori ma, una volta verso canestro, hanno chiuso con uno scintillante 20 su 28. Infine ci ha pensato Iroegbu, che aveva un debito da saldare dopo la partita di andata e lo ha fatto tirando con 5 su 7 dall’arco.

Varese dunque ha avuto pazienza, ha creduto nelle proprie qualità (alla fine 14 perse forzate all’attacco ospite) ma nello stesso tempo ha saputo trovare gli adeguamenti per tenere in bolla una partita più volte nelle mani piemontesi. Il tutto in un palazzetto bello caldo e bello pieno, come a dire che da qui a fine stagione, tutti insieme, è possibile puntare al bersaglio grosso. A patto di non napolizzarsi un’altra volta, ma forse quella lezione è servita. Varese c’è, eccome.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM TORTONA 97-87

(21-28, 49-49; 71-72)

VARESE: Iroegbu 18 (1-3, 5-7), Moore 17 (5-8, 2-5), Alviti 8 (1-1, 2-5), Nkamhoua 11 (3-3, 1-5), Renfro 12 (6-6, 0-2); Stewart 12 (2-4, 2-4), Assui 3 (1-2 da 3), Librizzi 11 (1-2, 3-6), Ladurner, Freeman 5 (1-1, 1-3). Ne: Villa, Bergamin. All. Kastritis.

TORTONA: Manjon 2 (1-4, 0-1), Vital 20 (4-9, 3-8), Strautins 13 (5-6, 1-6), Gorham 11 (3-5, 1-2), Olejniczak 8 (4-5); Hubb 13 (2-2, 1-5), Pecchia 7 (1-1, 1-1), Chapman 7 (2-3, 1-3), Baldasso 6 (2-5 da 3), Biligha (0-3), Riisma. Ne: Tandia. All. Fioretti.

ARBITRI: Baldini, Pepponi, Dori.

NOTE. Da 2: V 20-28, T 22-38. Da 3: V 17-39, T 10-31. Tl: V 6-11, T 13-16. Rimbalzi: V 33 (12 off., Renfro 10), T 36 (16 off., Vital 8). Assist: V 18 (Moore 6), T 20 (Manjon 5). Perse: V 12 (Iroegbu 4), T 14 (Vital 3). Recuperate: V 6 (Stewart 2), T 4 (Olejniczak 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Chapman. F. tecnico: Moore. Spettatori: 4.383.