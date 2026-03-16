I Playoff Challenge iniziano con una sconfitta per la Uyba: il Bisonte Firenze si impone 3-1

Non parte nel migliore dei modi il cammino nei Playoff Challenge della Eurotek Laica UYBA, sconfitta per 3-1 da Il Bisonte al Pala BigMat di Firenze. In una gara caratterizzata da un deciso turnover biancorosso, le farfalle hanno iniziato bene il match ma hanno poi progressivamente perso terreno, lasciando alle padrone di casa la possibilità di ribaltare l’incontro e portarsi a casa il risultato.

Un avvio convincente per le farfalle

Coach Barbolini ha scelto di concedere riposo a Parra, Gennari e Torcolacci — con quest’ultima impiegata solo nel quarto set — dando spazio, per la prima volta dal primo minuto, a Booth al centro e a Metwally in banda. Le scelte iniziali sembrano pagare nel primo parziale: la UYBA gioca infatti un set praticamente perfetto, limitando al minimo gli errori e costruendo con ordine il proprio vantaggio fino a chiudere meritatamente avanti.

La rimonta di Firenze

Dal secondo set in poi, però, Firenze cambia marcia. La regista Morello riesce a distribuire il gioco con grande efficacia, portando in doppia cifra tutte le sue attaccanti. Knollema è la più prolifica con 22 punti totali, mentre Kacmaz — premiata come MVP — ne mette a segno 15. Decisivo anche il contributo di Acciarri (11) e della subentrata Zuccarelli (12). La UYBA fatica a mantenere il ritmo e il secondo parziale scivola via sul 25-21 per le padrone di casa, prima di un terzo set dominato da Firenze e chiuso con un netto 25-9.

Reazione e finale amaro

Nel quarto set le farfalle provano a reagire con carattere e riescono anche a portarsi avanti sul 17-20, riaprendo la partita. Nel momento decisivo, però, è il turno al servizio di Acciarri a cambiare l’inerzia: una serie molto efficace mette in difficoltà la ricezione bustocca e permette a Firenze di rimontare e chiudere il match. Alla UYBA non bastano i 15 punti di Obossa e gli 11 a testa di Metwally e Battista.

Il commento di coach Barbolini

Al termine della gara, l’allenatore biancorosso ha analizzato la prestazione della squadra, guardando già ai prossimi impegni necessari per riscattare il passo falso. «È stata una partita strana, brutta – il commento di Enrico Barbolini, allenatore della UYBA – ma allo stesso tempo mi sembra che, almeno per buona parte, abbiamo provato a fare del nostro meglio. Sicuramente non eravamo nelle condizioni migliori e dobbiamo ritrovare un po’ di stimoli. Ci dispiace per come è andato quel terzo set che vogliamo dimenticare in fretta».

Prossimo appuntamento a Busto Arsizio

La squadra dovrà ora ripartire da quanto di buono mostrato nel primo set per proseguire il proprio percorso nei Playoff Challenge. La prossima partita per le farfalle è fissata per domenica 22 marzo alle 17 alla e-work arena contro Macerata. I biglietti sono già disponibili sul circuito Vivaticket.

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica UYBA 3-1 (18-25, 25-21, 25-9, 25-21)

Il Bisonte Firenze: Acciarri 11, Morello 2, Valoppi (L), Zuccarelli 12, Colzi ne, Villani, Knollema 22, Malesevic ne, Bukilic 2, Tanase 7, Kacmaz 15, Lapini ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti, 2° Mitti.

Eurotek Laica UYBA: Battista 11, Pelloni (L), Gennari ne, Metwally 11, Seki 4, Schmit, Diouf 4, Parlangeli, Obossa 15, Eckl 8, Torcolacci 1, Parra ne, Booth 4. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Chiavegatti – Mitti

Note:

Durata: 23, 29, 19, 27. Tot. 1h 49′

Spettatori: 268

Il Bisonte Firenze: Battute vincenti 0, battute errate 6, muri 12, attacco 34%, ricezione 55%, errori 18.

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 0, battute errate 8, muri 8, attacco 33%, ricezione 34%, errori 22.