I primi mille giorni di vita: a Tradate si parla di come educare all’altro e al divino fin dalla nascita

C’è una finestra temporale, quella che va dal concepimento ai primi due anni di vita, che pedagogia e neuroscienze considerano la più preziosa per lo sviluppo umano.

Si chiama la fase dei “1000 giorni” ed è al centro dell’incontro in programma lunedì 13 aprile alle 21 presso l’Oratorio San Luigi di Tradate, nell’ambito della Welfare Week cittadina.

Il titolo scelto, “Apertura all’altro e al divino nella prima infanzia”, dice già molto dell’orizzonte della serata: non solo uno sguardo scientifico sullo sviluppo del bambino, ma una riflessione più ampia su come si formi, fin dai primissimi mesi di vita, la predisposizione alla relazione, allo stupore e al senso del mistero.

A guidare il confronto sarà Monica Castagnetti, pedagogista del Centro per la salute delle bambine e dei bambini di Milano, realtà che promuove tra l’altro il programma nazionale Nati per Leggere.

Il cuore del messaggio è chiaro: il bambino non è un contenitore da riempire, ma un soggetto già dotato di sensibilità relazionale. Il volto della madre, le mani del padre, la voce di chi si prende cura di lui sono i primi segni di una trascendenza che si fa concreta, molto prima che arrivino le parole. Educare all’altro e al divino, in questa fase, significa coltivare empatia, ascolto e capacità di meravigliarsi.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Azione Cattolica del Decanato di Tradate, gli Oratori locali e il Kiwanis Club Insubria di Varese, la cui missione internazionale è dedicata proprio alla tutela dell’infanzia. La serata è aperta a tutti: genitori, educatori e chiunque abbia a cuore il futuro della comunità. Per informazioni: 349 8915462.