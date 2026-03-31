I primi mille giorni di vita: a Tradate si parla di come educare all’altro e al divino fin dalla nascita
L'oratorio San Luigi, il 13 aprile, ospiterà un incontro sulla primissima infanzia con la pedagogista Monica Castagnetti, nell'ambito della Welfare Week
C’è una finestra temporale, quella che va dal concepimento ai primi due anni di vita, che pedagogia e neuroscienze considerano la più preziosa per lo sviluppo umano.
Si chiama la fase dei “1000 giorni” ed è al centro dell’incontro in programma lunedì 13 aprile alle 21 presso l’Oratorio San Luigi di Tradate, nell’ambito della Welfare Week cittadina.
Il titolo scelto, “Apertura all’altro e al divino nella prima infanzia”, dice già molto dell’orizzonte della serata: non solo uno sguardo scientifico sullo sviluppo del bambino, ma una riflessione più ampia su come si formi, fin dai primissimi mesi di vita, la predisposizione alla relazione, allo stupore e al senso del mistero.
A guidare il confronto sarà Monica Castagnetti, pedagogista del Centro per la salute delle bambine e dei bambini di Milano, realtà che promuove tra l’altro il programma nazionale Nati per Leggere.
Il cuore del messaggio è chiaro: il bambino non è un contenitore da riempire, ma un soggetto già dotato di sensibilità relazionale. Il volto della madre, le mani del padre, la voce di chi si prende cura di lui sono i primi segni di una trascendenza che si fa concreta, molto prima che arrivino le parole. Educare all’altro e al divino, in questa fase, significa coltivare empatia, ascolto e capacità di meravigliarsi.
L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Azione Cattolica del Decanato di Tradate, gli Oratori locali e il Kiwanis Club Insubria di Varese, la cui missione internazionale è dedicata proprio alla tutela dell’infanzia. La serata è aperta a tutti: genitori, educatori e chiunque abbia a cuore il futuro della comunità. Per informazioni: 349 8915462.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Paola Rachele ganna su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
GrandeFratello su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
lenny54 su Un centrodestra in cerca del regista. Resta ignoto il film da girare
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.