I “quattro Gianni” del giornalismo sportivo, a Materia un incontro con Giuseppe Smorto
Venerdì 20 marzo alle 18 un appuntamento dedicato a Brera, Clerici, Minà e Mura. Un viaggio nella stagione irripetibile del giornalismo sportivo italiano
Un incontro per ripercorrere una delle stagioni più significative del giornalismo sportivo italiano. Venerdì 20 marzo alle ore 18 a Materia di Castronno è in programma l’appuntamento intitolato “I quattro Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura”, un dialogo con il giornalista Giuseppe Smorto dedicato a quattro firme che hanno segnato la storia del racconto sportivo.
Protagonisti dell’incontro saranno Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Minà e Gianni Mura, autori che per anni condivisero la redazione di Repubblica e una stessa idea di sport: non solo cronaca di risultati e competizioni, ma un linguaggio capace di raccontare la società, le passioni e le storie delle persone.
Attraverso aneddoti, ricordi e il ritratto di grandi campioni, l’incontro offrirà l’occasione per riscoprire il valore di un giornalismo che ha formato generazioni di lettori. Le loro firme hanno trasformato lo sport in narrazione, intrecciando cultura, viaggio e letteratura.
Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
