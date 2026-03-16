I ragazzi nascondono il disagio psicologico per vergogna: a scuola si può abbattere il muro del silenzio

Un ragazzo su quattro, tra i preadolescenti e gli adolescenti, vive una forma di disagio psicologico. Non è una frase allarmistica ma è la stima con cui Fondazione Cariplo ha aperto nel 2022 il bando «Attenta-mente», nato proprio per affrontare un fenomeno che cresce in silenzio. In silenzio, spesso, perché i ragazzi non parlano. E non parlano non solo perché non trovano le parole, ma perché ammettere di stare male, con i coetanei, con gli adulti, persino con sé stessi, è ancora vissuto con vergogna.

È da questa consapevolezza che la Fondazione Il Ponte del Sorriso, da anni al fianco della Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale del Ponte di Varese, ha costruito il progetto SOStegno km 0: uno sportello gratuito, accessibile senza impegnative né segnalazioni, attivo dal 2023 grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo e alla collaborazione con ASST Sette Laghi e Cooperativa Gulliver. Tre anni di lavoro che hanno prodotto numeri importanti e soprattutto hanno cambiato qualcosa nel modo in cui una comunità guarda al malessere dei propri figli.

Lo stigma: il muro invisibile che blocca i ragazzi

Prima ancora di parlare di sportelli e percorsi di sostegno, c’è un problema culturale da affrontare. I dati del Telefono Azzurro riportati nel progetto lo fotografano con chiarezza: il disagio psicologico giovanile è ancora avvolto in un alone di stigma che spinge i ragazzi verso il silenzio o verso le chat anonime, anziché verso chi potrebbe realmente aiutarli.

Tra i giovani italiani, chiedere aiuto a uno specialista è ancora percepito come inutile o addirittura come qualcosa di cui vergognarsi dal 61% degli intervistati

Il 61% dei giovani non ritiene utile rivolgersi a uno specialista in caso di malessere: meglio una chat anonima

Uno su tre pensa che ricorrere a uno psicologo sia motivo di vergogna, soprattutto tra i coetanei

Così il ragazzo nasconde la propria sofferenza per mesi, si nasconde dietro l’aggressività o l’isolamento, cerca conforto in uno schermo piuttosto che in una persona. Non è indifferenza: è paura del giudizio. E quella paura si combatte solo lavorando sulla cultura, prima ancora che sui sintomi.

Entrare nelle classi: il cuore del lavoro preventivo

La grande scommessa del progetto SOStegno km 0 è stata portare questo discorso direttamente nelle scuole, tra i banchi, con un linguaggio adatto a ogni età.

Tre educatrici della Fondazione Il Ponte del Sorriso hanno lavorato in modo interattivo con le classi su tre fronti: aiutare i ragazzi a riconoscere il proprio stato di benessere o malessere, imparare a leggere i segnali che il corpo e le emozioni inviano, e, soprattutto, comprendere che chiedere aiuto non è una sconfitta.

In quasi tre anni di attività, questo lavoro ha raggiunto 1.933 studenti con interventi diretti nelle classi. Non conferenze passive, ma incontri progettati per far parlare i ragazzi, per farli riflettere, per togliere peso a parole come «psicologo», «ansia», «aiuto». Un lavoro «molto impegnativo – riconosce la presidente del Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro – ma capace di diffondere una cultura di attenzione nuova verso il disagio giovanile».

Formare chi sta vicino ai ragazzi ogni giorno

I ragazzi, però, non vivono solo in classe. Trascorrono ore in palestra, al campo sportivo, in parrocchia. E spesso sono proprio l’allenatore, l’educatore o il pediatra i primi a cogliere un cambiamento. Per questo il progetto ha investito in modo massiccio nella formazione degli adulti che ruotano attorno agli adolescenti: non per trasformarli in terapeuti, ma per dotarli di un alfabeto minimo con cui riconoscere i segnali di disagio e sapere dove indirizzare una famiglia in difficoltà.

Il progetto ha coinvolto 569 insegnanti e 60 istruttori sportivi formati in incontri e seminari, 533 genitori hanno partecipato a in seminari informativi, 582 pediatri e medici di base si sono confrontati con il progetto.

I campanelli d’allarme

I campanelli d’allarme da riconoscere sono concreti: isolamento sociale, autolesionismo, dipendenza da schermi e tecnologia, cambiamenti improvvisi nell’abbigliamento, alterazioni del sonno, aggressività, rifiuto della scuola, difficoltà nelle relazioni. Segnali che spesso vengono letti come «fase adolescenziale» e lasciati passare, mentre dietro potrebbero nascondersi dinamiche che, se non intercettate in tempo, evolvono in qualcosa di più difficile da gestire.

Lo sportello: un punto d’accesso semplice e gratuito

Tutto il lavoro di prevenzione e formazione converge su uno strumento pratico: lo sportello SOStegno km 0, rivolto a ragazzi dagli 11 ai 18 anni (con apertura prevista fino ai 23 anni nella nuova fase del progetto) e alle loro famiglie. L’accesso è gratuito e diretto: basta una telefonata, senza bisogno di impegnative o segnalazioni mediche. Una scelta deliberata, per abbattere quella soglia psicologica che spesso scoraggia le famiglie prima ancora di cominciare.

In tre anni, 396 famiglie hanno contattato lo sportello. Di queste, 250 minori hanno intrapreso un percorso personalizzato con l’équipe multidisciplinare: psicologi, psicoterapeuti, educatori e neuropsichiatri infantili, e di questi 186 hanno ottenuto un miglioramento significativo. I restanti 146 sono stati indirizzati verso servizi più adeguati alla gravità della situazione, inclusa la Neuropsichiatria Infantile dell’ASST Sette Laghi, con cui il progetto ha costruito un rapporto di collaborazione strutturato: i casi lievi vengono gestiti dallo sportello, quelli più complessi transitano alla NPIA, alleggerendo anche le liste di attesa del servizio pubblico.

Il futuro: un ambulatorio permanente a Malnate

Il progetto non si chiude con il primo triennio. Dal lavoro congiunto tra Fondazione Il Ponte del Sorriso e ASST Sette Laghi nasce il Centro Adolescenza e Disagio Giovanile presso la Casa di Comunità di Malnate: un presidio stabile, integrato con la neuropsichiatria infantile e aperto anche alla psichiatria per i giovani adulti. Un modello che punta a diventare strutturale, non più legato ai cicli dei bandi.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Lo sportello SOStegno km 0 è gratuito e ad accesso diretto: non serve impegnativa né segnalazione scolastica o medica.

Telefono: 0332 286946

Email: disagio@ilpontedelsorriso.com

Destinatari: ragazzi dagli 11 ai 18 anni (presto fino ai 23) e le loro famiglie

Sede: Casa di Comunità di Malnate — in collaborazione con ASST Sette Laghi