I saperi tornano in piazza. Adesso Varese deve decidere che territorio vuole essere

C’è qualcosa che si muove e con una certa energia. Da Piazza Monte Grappa a Villa Recalcati, fino a Villa Ponti, tre soggetti di peso, l’Università dell’Insubria, la Camera di Commercio e la Provincia di Varese, stanno dando concretezza a progetti che fino a poco tempo fa sembravano mere intenzioni.

La notizia più immediata è quella che riguarda l’Ateneo: Giurisprudenza arriverà in centro città nei locali della Camera di Commercio. Già in autunno si vedrà un primo assaggio per poi completare il trasferimento nei mesi successivi con alcune centinaia di studenti, aule, laboratori, spazi per i professori. Una scelta voluta con forza dalla rettrice Maria Pierro, che da tempo insiste sulla necessità di radicare l’Università nel cuore della città. Anna Deligios, segretaria generale della Camera di Commercio, ancora nel pomeriggio alle Ville Ponti era visibilmente commossa: «Una giornata storica», ha detto. E non è retorica: quando un luogo torna ad animarsi, quando i saperi tornano a occupare lo spazio urbano, qualcosa può cambiare davvero. Su questo scommette anche il suo Presidente Mauro Vitiello che subito ha recepito le richieste dell’Ateneo.

Certo non bastano solo gli spazi e una convenzione fatta di tanti punti. Serve capire che idea di città si ha in testa perché altrimenti l’effetto wow durerà il tempo di qualche aperitivo in più consumato nei bar della piazza. Servirà anche capire come rientrerà nella partita l’altro soggetto strategico, ovvero il Comune di Varese. Già, perché non si può dimenticare che di quella città stiamo parlando, e i cantieri in corso dimostrano che c’è un primo disegno e ben ne parlava l’assessore Laforgia in un’intervista settimane fa. C’è un disegno e per scoprirlo occorre usare uno sguardo più ampio di qualche aula. Ma intanto oggi può essere considerato un buon giorno che dà l’avvio a qualcosa di nuovo.

L’altro fronte è anch’esso strategico e di lungo respiro. Provincia di Varese e Camera di Commercio, con l’Insubria ancora in campo, stanno lavorando insieme su «Varese Cultura 2030», un tavolo coordinato dal presidente della Provincia Marco Magrini. Non uno slogan, ma un processo reale avviato da un bando emblematico di Fondazione Cariplo. Si parla di tanti soldi e di una visione che cerca di realizzare qualcosa di rivoluzionario nel Varesotto. Mettere tutti intorno a un tavolo per cooperare sul serio. Varese non ha la torre di Pisa e nemmeno il Colosseo. La sua forza è nell’ecosistema ambientale e culturale e lì si potrà trovare il disegno per avere ambizioni. A Villa Andrea, dove solo dieci giorni fa erano riuniti gli Stati generali della sanità, si sono dati appuntamento circa cento soggetti coinvolti, tavoli tecnici avviati, punti di vista raccolti. L’obiettivo dichiarato è ambizioso, candidarsi a Capitale italiana della Cultura.

Dai lavori di quei tavoli emergono tre nodi che si ripresentano con insistenza: la mancanza di una regia condivisa, la scarsa comunicazione tra i soggetti del territorio, e la difficile raggiungibilità di alcuni luoghi culturali. Tre questioni che, a guardarle bene, non sono nuove. Sono esattamente le stesse che chi opera in questo territorio nel giornalismo locale, nella progettazione culturale, nell’associazionismo segnala da sempre.

Ed è qui che vale la pena fermarsi un momento. Perché la domanda che sorge spontanea, ascoltando i risultati di questi tavoli, è: come mai non si considera che esistono già esperienze — alcune anche in casa nostra — che hanno lavorato su questi stessi temi per quasi trent’anni? Realtà, come il nostro giornale, che hanno costruito reti, narrato il territorio, fatto da connettori tra istituzioni, comunità e cultura. Non è una critica al processo in corso: è un invito a includerlo, quel patrimonio, invece di ricominciare ogni volta da zero. E anche qui è fondamentale il ruolo della città capoluogo. La sua voce, la sua energia saranno centrali. Non sfugge a nessuno che si vorrebbe già entrare in fibrillazione per la prossima scadenza elettorale, ma manca un anno e sarebbe bene pensare a quanto si vorrebbe iniziare a costruire oggi.

Varese ha una ricchezza reale da esprimere. Lo dimostrano i progetti che stanno prendendo forma, lo confermano le energie che si stanno coagulando attorno a questo processo. Ma perché tutto questo si trasformi in qualcosa di duraturo, servono almeno tre cose: una narrazione continua e competente, una regia che non esaurisca la sua funzione nella fase progettuale e la volontà di riconoscere e valorizzare quello che è già stato fatto. Se anche solo uno di questi aspetti venisse sottovalutato ci ritroveremo tra poco a dire che abbiamo sprecato un’altra bella occasione.

I saperi tornano in piazza. Sarebbe bene assicurarsi che ci restino e che si abbia anche un piano condiviso per una nuova visione per la nostra provincia.