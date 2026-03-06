I tesori della chiesa prepositurale di Saronno con l’associazione Cantastorie
L'appuntamento è per sabato 7 marzo alle 15,30. Non serve prenotazione, basta presentarsi sul sagrato della chiesa
Sabato 7 marzo alle 15,30 l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno e al suo archivio storico.
Durante il percorso (della durata di circa un’ora), i partecipanti saranno accompagnati attraverso la storia della chiesa, le sue opere d’arte e il prezioso archivio storico.
Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul sagrato della chiesa, in piazza Libertà, alle 15,30. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera che verrà destinata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso della città.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.