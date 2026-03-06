Varese News

I tesori della chiesa prepositurale di Saronno con l’associazione Cantastorie

L'appuntamento è per sabato 7 marzo alle 15,30. Non serve prenotazione, basta presentarsi sul sagrato della chiesa

Il crocifisso della Prepositurale di Saronno rivela i suoi segreti

Sabato 7 marzo alle 15,30 l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno e al suo archivio storico.

Durante il percorso (della durata di circa un’ora), i partecipanti saranno accompagnati attraverso la storia della chiesa, le sue opere d’arte e il prezioso archivio storico.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul sagrato della chiesa, in piazza Libertà,  alle 15,30. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera che verrà destinata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso della città.

 

Pubblicato il 06 Marzo 2026
