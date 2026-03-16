I voli da Malpensa su Dubai, Tel Aviv e il Golfo rimangono limitati

A tre settimane dall’attacco contro l’Iran, le connessioni aeree verso l’area del Golfo (e in parte il Medio Oriente) rimangono fortemente limitate, a causa dei contrattacchi iraniani sui Paesi dell’area.

Proviamo a fare il quadro di massima da Malpensa.

Emirates – che su Malpensa a una operatività di un certo rilievo, in condizioni normali – garantisce la coppia di voli EK205-206, il Dubai-New York con scalo appunto all’aeroporto intercontinentale di Milano. Sono annullate invece le altre due coppie di voli.

Sono invece spesso annullate (ad esempio nella giornata di martedì 17 marzo) le due partenze giornaliere di Etihad su Abu Dhabi, la capitale degli Emirati, che hanno sofferto un elevato numero di attacchi con droni Shahed e missili balistici.

Oman Air garantisce il collegamento su Muscat in Oman, Paese fino ad oggi non toccato dai contrattacchi iraniani. Annullati invece i voli Gulf Air su Manama e Kuwait Airlines su Kuwait City.

Quanto a Israele, El Al garantisce al massimo (non tutti i giorni) una coppia di voli su Tel Aviv, mentre in questo periodo WizzAir sta annullando i suoi collegamenti in direzione dello Stato ebraico.

Vengono invece di solito garantiti i voli su Beirut, nonostante i pesanti bombardamenti israeliani che hanno toccato anche il centro della capitale libanese.

Fuori da Malpensa, ad esempio Emirates sta operando un volo anche da Dubai su Fiumicino, Fly Dubai opera almeno una parte dei suoi voli su Bergamo e Napoli, Air Arabia opera con regolarità sulla rotta Bergamo-Sharjah.