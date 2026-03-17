I volti del risveglio di Barbara Pietrasanta alla Sala Veratti di Varese

La mostra espone ventiquattro dipinti a olio che indagano il passaggio tra il sogno e la realtà quotidiana attraverso figure femminili e atmosfere sospese

Il momento sospeso tra l’abbandono della notte e l’impatto con il nuovo giorno trova una narrazione visiva nelle opere di Barbara Pietrasanta, protagoniste della mostra dal titolo Risvegli. L’esposizione, curata da Francesca Pensa, apre al pubblico sabato 4 aprile all’interno della Sala Veratti di Varese, proponendo un corpus di 24 dipinti a olio che mettono al centro la figura umana e la sua transizione verso la veglia.

Le tele ritraggono in prevalenza donne avvolte in lenzuola, distese su pavimenti monocromi in pose estatiche che catturano l’attimo del qui e ora. A fare da contrappunto alla fragilità dei corpi compare spesso l’elemento simbolico di una tazzina di caffè, intesa come tramite necessario per rientrare nella realtà. Come spiega la storica dell’arte Francesca Pensa, «le opere descrivono l’istante del passaggio dal sonno alla veglia, con tutte le implicazioni che questo comporta nel trascorrere dal cosmo onirico, dove si dispiegano i più indicibili e fantastici desideri, alla realtà del mondo, con tutte le sue ben tangibili e impegnative situazioni».

L’iniziativa gode dei patrocini di Regione Lombardia, Comune di Varese e del Museo della Permanente di Milano. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 11 aprile, ma la mostra resterà accessibile per tutto il mese. Gli orari di apertura prevedono l’ingresso il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18:30, mentre il sabato e la domenica la sala sarà aperta dalle 10:30 alle 18:30.