I voti del Varese: Cogliati cambia volto al Varese, la difesa si fa sorprendere due volte
Nel 2-2 contro il Gozzano ci sono diversi bassi e qualche alto. Barzotti paga la condizione non ottimale, buone indicazioni da Qeros e Marangon. Malinverno e Berbenni imprecisi
VARESE – GOZZANO 2-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI
TAINA 5,5: Non compie parate ma non ha neanche grandi colpe sui gol. Una volta lo salva De Ponti sulla linea
AGNELLI 5,5: Primo tempo difficile, con tanti errori e poche iniziative. Nella ripresa passa a sinistra e trova più spazi, mettendo anche qualche palla interessante da cross. Su di lui però ricade anche parte della colpa sul gol del 2-2
COSTANTE 5,5: La difesa non è esente da colpe oggi, prima per il gol subito dopo 1′, poi sul secondo a difesa schierata. Fa una partita di lotta ma gli episodi contano tanto
BRUZZONE 6: Discorso simile a Costante, lui si “salva” per qualche iniziativa in più e un paio di coperture di esperienza
BERBENNI 5,5: Un primo tempo di corsa ma anche di tanti errori, soprattutto al cross. Resta negli spogliatoi all’intervallo
Cogliati 7: Cambia volto al Varese: sprinta, dribbla e mette pressione alla difesa ospite. Trova anche il gol del momentaneo 2-1, peccato non sia il gol partita
MALINVERNO 5,5: Buon carattere, come al solito, ma numerosi errori gratuiti nei passaggi. Non la sua miglior giornata, anche lui sostituito a metà gara
Palesi 5,5: Non cambia molto, purtroppo, rispetto al compagno che sostituisce. Qualche buona giocata ma anche scelte non sempre giuste
DE PONTI 6: Parte non benissimo, poi si riprende e lotta in mediana facendo un buon filtro davanti alla difesa. Ci prova anche da fuori, tiro forte ma troppo centrale
TENTONI 7: Nell’ultimo periodo è sempre lui e togliere le “castagne dal fuoco” del Varese. In una gara bloccata trova un gol bello e importante che ha l’effetto di sbloccare la squadra
GUERINI 5,5: Qualche iniziativa interessante ma sbaglia anche diverse palloni che andavano gestiti meglio. Ha anche lui le sue colpe
BARZOTTI 5,5: Gara senza squilli e senza tentativi, segnata da una condizione purtroppo non al meglio. Si allunga il digiuno, che dura da oltre due mesi
Qeros 6,5: Entra e dà spinta alla squadra. Prima un paio di iniziative palla al piede, poi l’assist per il gol di Cogliati. Buone indicazioni, speriamo che contunui su questa strada
SOVOGUI 5: Qualche sgroppata ma non riesce mai a dare concretezza alle azioni. Non tira, non dribbla: in pratica poco o nulla
Marangon 6,5: Preciso in chiusura, pronto a spingere quando ce n’è bisogno. Un’altra dimostrazione che è un elemento importante di questa squadra
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.