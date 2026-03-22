I voti del Varese: Cogliati cambia volto al Varese, la difesa si fa sorprendere due volte

VARESE – GOZZANO 2-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

TAINA 5,5: Non compie parate ma non ha neanche grandi colpe sui gol. Una volta lo salva De Ponti sulla linea

AGNELLI 5,5: Primo tempo difficile, con tanti errori e poche iniziative. Nella ripresa passa a sinistra e trova più spazi, mettendo anche qualche palla interessante da cross. Su di lui però ricade anche parte della colpa sul gol del 2-2

COSTANTE 5,5: La difesa non è esente da colpe oggi, prima per il gol subito dopo 1′, poi sul secondo a difesa schierata. Fa una partita di lotta ma gli episodi contano tanto

BRUZZONE 6: Discorso simile a Costante, lui si “salva” per qualche iniziativa in più e un paio di coperture di esperienza

BERBENNI 5,5: Un primo tempo di corsa ma anche di tanti errori, soprattutto al cross. Resta negli spogliatoi all’intervallo

Cogliati 7: Cambia volto al Varese: sprinta, dribbla e mette pressione alla difesa ospite. Trova anche il gol del momentaneo 2-1, peccato non sia il gol partita

MALINVERNO 5,5: Buon carattere, come al solito, ma numerosi errori gratuiti nei passaggi. Non la sua miglior giornata, anche lui sostituito a metà gara

Palesi 5,5: Non cambia molto, purtroppo, rispetto al compagno che sostituisce. Qualche buona giocata ma anche scelte non sempre giuste

DE PONTI 6: Parte non benissimo, poi si riprende e lotta in mediana facendo un buon filtro davanti alla difesa. Ci prova anche da fuori, tiro forte ma troppo centrale

TENTONI 7: Nell’ultimo periodo è sempre lui e togliere le “castagne dal fuoco” del Varese. In una gara bloccata trova un gol bello e importante che ha l’effetto di sbloccare la squadra

GUERINI 5,5: Qualche iniziativa interessante ma sbaglia anche diverse palloni che andavano gestiti meglio. Ha anche lui le sue colpe

BARZOTTI 5,5: Gara senza squilli e senza tentativi, segnata da una condizione purtroppo non al meglio. Si allunga il digiuno, che dura da oltre due mesi

Qeros 6,5: Entra e dà spinta alla squadra. Prima un paio di iniziative palla al piede, poi l’assist per il gol di Cogliati. Buone indicazioni, speriamo che contunui su questa strada

SOVOGUI 5: Qualche sgroppata ma non riesce mai a dare concretezza alle azioni. Non tira, non dribbla: in pratica poco o nulla

Marangon 6,5: Preciso in chiusura, pronto a spingere quando ce n’è bisogno. Un’altra dimostrazione che è un elemento importante di questa squadra

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