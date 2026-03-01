I voti del Varese: Malinverno cuore immenso, Costante e Bruzzone alzano il muro
Marangon dimostra tanto carattere con una prestazione attenta ma decisa, Palesi si riscatta dopo un periodo opaco. Esordio da clean sheet per Taina, ma con un brivido
VARESE – VADO 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI
TAINA 6: Un brivido nel finale quando esce a vuoto, ma all’esordio esce con un “clean sheet” e questo vale la sufficienza
MARANGON 6,5: Ammonito quasi subito, il Vado ci prova a fargli perdere la testa, ma lui resta concentrato e non si fa intimorire. Prestazione di grande carattere
Sovogui 5,5: Entra per provare a sfruttare la sua velocità in ripartenza ma non riesce a combinare molto a parte un paio di colpi di testa sui palloni lunghi
COSTANTE 7: Ottima prova per il centralone, che ci mette il fisico quando serve ma oggi è ottimo anche nelle letture difensive. È lui che rinvia la palla dopo il vuoto di Taina
BRUZZONE 7: Guida la squadra da dietro e si fa sentire sia dai compagni sia dagli avversari, ai quali concede pochissimo
BERBENNI 6,5: Prova molto concreta dell’esterno, molto attento in difesa e preciso anche quando si porta in avanti
MALINVERNO 7: Di errori ne commette, ma ogni volta rincorre la palla come se fosse una preda da cacciare. È il cuore di questo Varese e la rappresentazione di questa vittoria
DE PONTI 6,5: Come sempre riesce a farsi trovare nel posto giusto quando serve per intercettare, rubare e far ripartire. Diga davanti alla difesa e pronto a rilanciare quando necessario
PALESI 6,5: Anche per lui un riscatto niente male dopo un periodo di appannamento. Una prestazione formata da tante piccole cose importanti. Peccato per quel tiro che vede sbattere sul palo
Pliscovaz 6: Dentro nel finale per combattere e lo fa con tanta determinazione, come quando si conquista una punizione importante per far scorrere i secondi
TENTONI 7: Oggi meno giocate ma tanta sostanza. Almeno fino al 22′ della ripresa, quando con una punizione – deviata dalla barriera – trova il tiro da tre punti che decide la gara
Agnelli 6: Entra con grande ardore, pronto a mordere le caviglie agli avversari
COGLIATI 7: Agisce da seconda punta, pronto ad attaccare lo spazio in profondità e tagliare la difesa ligure. Nel primo tempo è sfortunato quando non riesce a sfruttare il pasticcio tra Bellocci e Bondioli che gli lasciano un pallone goloso. Ma a parte gli episodi, è fondamentale per la squadra, non a caso il gol arriva da un fallo su di lui
BARZOTTI 6: Il gol continua a mancare ma oggi la prestazione è generosa e al servizio dei compagni. Sbaglia qualche passaggio che doveva aver maggior cura ma il totale è sopra la sufficienza
