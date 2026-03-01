I voti del Varese: Malinverno cuore immenso, Costante e Bruzzone alzano il muro

VARESE – VADO 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

TAINA 6: Un brivido nel finale quando esce a vuoto, ma all’esordio esce con un “clean sheet” e questo vale la sufficienza

MARANGON 6,5: Ammonito quasi subito, il Vado ci prova a fargli perdere la testa, ma lui resta concentrato e non si fa intimorire. Prestazione di grande carattere

Sovogui 5,5: Entra per provare a sfruttare la sua velocità in ripartenza ma non riesce a combinare molto a parte un paio di colpi di testa sui palloni lunghi

COSTANTE 7: Ottima prova per il centralone, che ci mette il fisico quando serve ma oggi è ottimo anche nelle letture difensive. È lui che rinvia la palla dopo il vuoto di Taina

BRUZZONE 7: Guida la squadra da dietro e si fa sentire sia dai compagni sia dagli avversari, ai quali concede pochissimo

BERBENNI 6,5: Prova molto concreta dell’esterno, molto attento in difesa e preciso anche quando si porta in avanti

MALINVERNO 7: Di errori ne commette, ma ogni volta rincorre la palla come se fosse una preda da cacciare. È il cuore di questo Varese e la rappresentazione di questa vittoria

DE PONTI 6,5: Come sempre riesce a farsi trovare nel posto giusto quando serve per intercettare, rubare e far ripartire. Diga davanti alla difesa e pronto a rilanciare quando necessario

PALESI 6,5: Anche per lui un riscatto niente male dopo un periodo di appannamento. Una prestazione formata da tante piccole cose importanti. Peccato per quel tiro che vede sbattere sul palo

Pliscovaz 6: Dentro nel finale per combattere e lo fa con tanta determinazione, come quando si conquista una punizione importante per far scorrere i secondi

TENTONI 7: Oggi meno giocate ma tanta sostanza. Almeno fino al 22′ della ripresa, quando con una punizione – deviata dalla barriera – trova il tiro da tre punti che decide la gara

Agnelli 6: Entra con grande ardore, pronto a mordere le caviglie agli avversari

COGLIATI 7: Agisce da seconda punta, pronto ad attaccare lo spazio in profondità e tagliare la difesa ligure. Nel primo tempo è sfortunato quando non riesce a sfruttare il pasticcio tra Bellocci e Bondioli che gli lasciano un pallone goloso. Ma a parte gli episodi, è fondamentale per la squadra, non a caso il gol arriva da un fallo su di lui

BARZOTTI 6: Il gol continua a mancare ma oggi la prestazione è generosa e al servizio dei compagni. Sbaglia qualche passaggio che doveva aver maggior cura ma il totale è sopra la sufficienza

