I voti del Varese: Qeros ispirato, Tentoni sfortunato

SANREMESE – VARESE 0-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

TAINA 6: Un tiro parato e un’uscita sicura nel traffico ma anche un brivido quando ritarda troppo un rilancio rischiando parecchio

MARANGON 6,5: Sempre sul pezzo, anche contro un avversario rapido e insidioso come Djorkaeff. Un’altra prestazione positiva per lu in questa stagione

Sovogui 5,5: Due ripartenze che lasciano indietro gli avversari, purtroppo cestinate da due scelte rivedibili, soprattutto la prima com Guerini che aspetta invano il pallone in area

COSTANTE 6,5: Dopo le disattenzioni con il Gozzano oggi risponde presente non sbagliando quasi nulla

BERTONI 6,5: Torna titolare dopo tanta panchina e un infortunio alla testa fastidioso. Fa il suo con esperienza e quella giusta dose di malizia

AGNELLI 6: Da terzino a sinistra, qualche errorino sparso ma la valutazione finale non può che essere positiva

PALESI 6,5: Nell’ultimo periodo il suo limite è stato quello di non riuscire a dare concretezza alla grande mole di corsa. Oggi invece fa tanto e lo fa con costrutto

DE PONTI 6: Solita gara ordinata e di tante cose positive. Filtra davanti alla difesa, smista palloni e lotta

TENTONI 6: È sempre nel vivo dell’azione e si presenta a più riprese davanti alla porta avversaria. Nel primo tempo però portiere, difesa e traversa lo respingono, nella ripresa è lui a peccare di precisione. Lascia il campo per un guaio muscolare, speriamo nulla di grave

Malinverno 6: Entra con ottima intensità, lotta e subisce anche un brutto fallo

QEROS 7: Dentro un po’ a sorpresa, risulta il migliore dei biancorossi. Scatta, dribbla, corre e dà assist. Peccato per quella traversa che gli respinge un gol che sarebbe stato meritato

Guerini 6: Entra nel finale, si impegna ma non trova tanti spazi. Aspetta ancora, tutto solo in mezzo all’area, che Sovogui gli passi la palla

BARZOTTI 6: Stringe ancora i denti e si sbatte a pressare, difendere palla e aiutare i compagni. A differenza dei compagni d’attacco, non ha grandi occasioni

COGLIATI 6: Sempre pericoloso con i suoi scatti e le azioni palla al piede. Ha però sulla coscienza la grande occasione fallita nella ripresa quando Barzotti lo lancia nello spazio, faccia a faccia con Bohli

Berbenni 6: Non spinge molto ma copre molto bene e respinge gli attacchi della Sanremese

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