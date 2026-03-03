Icesport Varese, crescita continua: podi e record personali tra Bergamo e Chiavenna

Due weekend di gare e di grandi soddisfazioni per l’Icesport Varese, protagonista prima a Bergamo e poi a Chiavenna.

Nel primo fine settimana la società varesina è scesa in pista a Bergamo per la terza prova di Coppa Italia fascia Silver, presentandosi con una delegazione di dieci atlete: un numero importante che testimonia la crescita costante della società e la solidità del lavoro tecnico svolto durante la stagione. Il risultato di maggior rilievo porta la firma di Camilla Pandolfi, autrice di una prova tecnicamente solida e di grande impatto. Una caduta le ha purtroppo negato il podio, ma il quarto posto finale lascia comunque segnali molto positivi e conferma la sua competitività ai vertici della categoria.

Sorrisi anche per Annamaria Sena (foto sotto), capace di distinguersi in una categoria particolarmente affollata, con ben 23 pattinatrici al via. La sua prestazione le è valsa un ottavo posto di assoluto valore, frutto di una gara determinata e ben gestita. Note eccellenti sono arrivate poi dalle giovanissime Margherita Melino e Alice Penzo, entrambe protagoniste di programmi puliti, eseguiti con personalità e maturità, che hanno permesso loro di firmare il Personal Best stagionale. Positive, infine, anche le prove delle atlete Junior e Senior, scese in pista con

concentrazione e consapevolezza in una competizione di alto livello.

Il weekend successivo l’attenzione si è spostata a Chiavenna, dove è andata in scena la quarta gara nazionale di pattinaggio sincronizzato. Anche in questa occasione l’Icesport Varese ha saputo mettersi in evidenza, con le squadre Frost Fairies Mixed Age e Juvenile. Le Mixed Age (nell’immagine di copertina) hanno confermato il loro percorso di crescita migliorando il punteggio ottenuto nella gara precedente e conquistando il primo posto con 62.85 punti: una prestazione convincente, caratterizzata da precisione, interpretazione e tecnica.

Ottimo risultato anche per le più giovani della categoria Juvenile, che con 43.75 punti hanno centrato un nuovo season best e si sono classificate al secondo posto. Un traguardo importante che premia l’impegno delle atlete e il lavoro quotidiano svolto in allenamento.

Due appuntamenti ravvicinati, dunque, che si chiudono con un bilancio decisamente positivo per Icesport Varese, capace di distinguersi sia nelle competizioni individuali sia nel sincronizzato, confermando qualità tecnica, spirito di squadra e prestazioni sempre più solide.