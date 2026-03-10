Icesport Varese protagonista sul ghiaccio: ottimi risultati tra gara Bronze e Campionato Nazionale Libertas

Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per Icesport Varese, storica società di pattinaggio su ghiaccio attiva a Varese dal 1990, che ha visto ben 49 atleti impegnati in tre importanti competizioni dedicate alle fascia Bronze e al campionato Libertas.

A Varese si è svolta la seconda gara Bronze della stagione, nella quale le atlete e gli atleti della società hanno dimostrato grande impegno e crescita tecnica. In particolare si sono distinti: Maya Primon, 1ª classificata, Anastasiia Egorova, 1ª classificata, Arianna Pannell, 2ª classificata, Giuseppe Cusumano, 2° classificato, Arianna Piccinali, 2ª classificata, Martina Piccinelli, 2ª classificata, Elettra Urso, 3ª classificata.

Ottima la partecipazione complessiva della squadra: ben 25 atleti di Icesport Varese hanno preso parte alla competizione, dimostrando determinazione e passione per questo sport. Una menzione speciale va anche ai piccoli pulcini, che con entusiasmo hanno partecipato alla seconda gara stagionale.

Parallelamente, nel weekend si sono svolti anche gli appuntamenti del circuito Libertas presso il palazzetto di Oggiona.

Nella giornata di sabato 7 marzo si è tenuto il Trofeo Nazionale Libertas, al quale hanno partecipato 11 atlete della società. Da segnalare gli ottimi risultati di Emma Verlingieri, che ha conquistato il secondo posto, e Giada Saporiti, salita sul podio con un terzo posto.

Il giorno successivo, domenica 8 marzo, sempre a Oggiona, si è disputata la Finale del Campionato Nazionale Libertas, con la partecipazione di 13 atlete di Icesport Varese. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti: Marta Bernasconi e Ilaria Di Bonito hanno conquistato il terzo posto nelle rispettive categorie.

Applausi soprattutto per Mariachiara Moroni, che ha trionfato nella competizione conquistando il primo posto e aggiudicandosi il titolo di Campionessa Nazionale Libertas nella categoria Terra.

Un fine settimana ricco di emozioni e successi che conferma ancora una volta il grande lavoro svolto da atlete, allenatori e staff di Icesport Varese, realtà che da oltre trent’anni promuove con passione il pattinaggio su ghiaccio sul territorio.