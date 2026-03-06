Il 6 marzo è la Giornata Europea della Logopedia: una professione che ridà voce a bambini, adulti e anziani

C’è chi rimpara a parlare dopo un ictus. C’è il bambino che fatica a leggere e scrivere, e la famiglia che cerca risposte. C’è il paziente oncologico che deve ricostruire la propria voce. Dietro ognuno di questi percorsi, c’è un logopedista. (immagine creata con AI)

In occasione del 6 marzo, Giornata Europea della Logopedia, Alessandro Selvagio, Presidente della Commissione d’Albo dei Logopedisti dell’Ordine dei TSRM e PSTRP della provincia di Varese, ricorda l’importanza di una figura sanitaria ancora troppo spesso sconosciuta al grande pubblico. «Il logopedista è il professionista specializzato nella prevenzione e nel trattamento dei disturbi legati alla comunicazione, al linguaggio, alla voce e alle funzioni orali come la deglutizione. Si occupa di pazienti di tutte le età, dai bambini agli anziani».

Un ventaglio di competenze molto ampio

Le patologie che richiedono un intervento logopedico spaziano dalla balbuzie ai disturbi dell’apprendimento — dislessia e disortografia in primo luogo — fino a problematiche più complesse come la disfagia o le patologie oncologiche che coinvolgono le corde vocali.

Il logopedista accompagna i bambini nei ritardi di linguaggio, ma lavora anche accanto agli adulti e agli anziani nei percorsi di riabilitazione, interfacciandosi costantemente con medici, insegnanti e psicologi.

Un aspetto spesso sottovalutato è il tempo dedicato alle famiglie e ai caregiver: il lavoro del logopedista non si esaurisce nella seduta riabilitativa, ma si estende alla modifica dell’ambiente di vita del paziente, perché la cura efficace passa anche da ciò che accade fuori dallo studio.

Una formazione universitaria in continua evoluzione

Il logopedista è un laureato delle Professioni Sanitarie: tre anni di formazione universitaria che spaziano su molte discipline, preparando il professionista a valutare autonomamente le problematiche comunicative, pianificare interventi riabilitativi e lavorare in équipe multidisciplinari. Ma la formazione non si ferma alla laurea: master, congressi e aggiornamento continuo sulle più recenti evidenze scientifiche sono parte integrante della professione.

Il tema dell’anno: intelligenza artificiale e logopedia

La Giornata Europea di quest’anno pone al centro una rivoluzione già in corso: l’intelligenza artificiale al servizio della riabilitazione logopedica. Non si tratta di sostituire il professionista, ma di integrare nuovi strumenti capaci di rendere la presa in carico più accessibile, continua e personalizzata. La comunità professionale si sta interrogando sulle modalità migliori per utilizzare queste tecnologie a supporto del paziente, nella convinzione che la tecnologia non allontani, ma possa avvicinare il professionista a chi ha bisogno di cura.

Una professione fatta di passione e umanità

«Essere logopedista richiede passione, dedizione e un profondo senso di umanità – sottolinea Selvagio – Entrare in contatto con il dolore di un paziente o con la fatica di una famiglia non è sempre facile. Ma immaginate la soddisfazione di veder parlare un bambino, di accompagnare un adulto a ritrovare la propria voce, o di aiutare qualcuno a superare una difficoltà deglutitoria che era fonte di isolamento. Ogni piccolo passo è una vittoria che riempie di gioia il paziente e il professionista».

Una professione, in definitiva, che entra nella vita delle persone nei momenti più delicati — e spesso li trasforma.