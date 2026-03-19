Il Baff “in trasferta” a Varese per una serata dedicata a Giorgio Scerbanenco

La tappa varesina del BA Film Festival sarà lunedì 23 marzo in una serata dedicata a Giorgio Scerbanenco. Ospiti Elisabetta Sgarbi, Eugenio Lio, Alberto Pezzotta e Paolo Bacilieri

È prevista anche una tappa varesina per l’edizione numero ventiquattro del BA Film Festival: lunedì 23 marzo il festival cinematografico di Busto arriva nel capoluogo con una serata dedicata a Giorgio Scerbanenco.

“Scerbanenco tra romanzi, cinema e fumetto” è infatti il titolo dell’appuntamento in programma al cinema Nuovo (viale dei Mille, 39, ore 20.30, ingresso gratuito con prenotazione su vareseturismo.it/eventi), animato da ospiti che a diverso titolo si sono occupati dello scrittore e giornalista.

Elisabetta Sgarbi ed Eugenio Lio, rispettivamente regista e sceneggiatore, presenteranno il loro adattamento cinematografico de L’isola degli idealisti (2024), omonimo romanzo “perduto” di Scerbanenco, già pubblicato da La Nave di Teseo. Il film, che ha recentemente aperto il festival franco-italiano di letteratura e cinema di Bordeaux, è interpretato da Tommaso Ragno, Michela Cescon, Renato Carpentieri, Renato De Simone e Tony Laudadio.

È una fredda notte di gennaio, quando due giovani ladri in fuga, una ragazza e un ragazzo, Beatrice Navi e Guido Cenere, approdano su un’isola, vengono sorpresi dal guardiano e condotti al cospetto dei proprietari della sontuosa villa al centro dell’Isola, detta “delle Ginestre”. Nella Villa vive la strana famiglia Reffi. Antonio, il capofamiglia, è un ex Direttore d’Orchestra che guarda con ironia la vita, soprattutto quella dei suoi due inquieti figli: Carla, una scrittrice di successo, in attesa della risposta

del suo editore per il suo nuovo romanzo, risposta che tarda ad arrivare; e Celestino, ex medico, con la passione della filosofia e della matematica, con un passato che lo insegue, e ossessionato da una violinista di cui gli rimangono solo lontane immagini in super otto. Celestino Reffi propone un patto ai due ragazzi in fuga da non si sa esattamente cosa: lui non li denuncerà e li nasconderà al Commissario Carrua che è sulle loro tracce, ma loro seguiranno una sorta di “corso di educazione”.

Celestino è certo di potergli cambiare la vita. Ma sarà l’arrivo dei due ragazzi a cambiare, per sempre, la vita di tutti, in quella Villa sospesa tra acqua e nebbie.

Sul palco salirà anche il critico cinematografico Alberto Pezzotta, che ha da poco pubblicato per Mimesis Il noir italiano prima e dopo Scerbanenco, esaustiva ricognizione sul giallo e nero italiano dal secondo dopoguerra ai ’70, dove lo scrittore di Kiev e milanese d’adozione è, fin dal titolo, metronomo e pietra angolare.

Presente alla serata infine Paolo Bacilieri, uno dei più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo, capace di muoversi con leggerezza e intelligenza tra il genere e le sperimentazioni più radicali. Da sempre affascinato dalle possibilità narrative e visive del giallo e del nero, che ha frequentato in più occasioni e sotto diverse forme,

Bacilieri è anche l’artefice dei recenti adattamenti a fumetti di due dei più noti romanzi di Giorgio Scerbanenco, entrambi del 1966, Venere privata e Traditori di tutti, rispettivamente il primo e il secondo della “quadrilogia di Duca Lamberti”, pubblicati da Oblomov nel 2022 e nel 2025.

«Varese non poteva perdere l’occasione di celebrare ancora una volta Giorgio Scerbanenco, il grande scrittore punto di riferimento per il giallo italiano contemporaneo – spiega Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese – Avevamo già proposto nel 2022 una serata a lui dedicata nell’ambito della rassegna Nord in Giallo, giunta quest’anno alla quinta edizione, ed è stata pertanto subito colta l’occasione di ospitare il film di Elisabetta Sgarbi, che, con la casa editrice La Nave di Teseo, sta ripubblicando l’intera sua opera. Questo appuntamento rappresenta inoltre una prima e importante collaborazione con il Busto Arsizio Film Festival e ci sembra un buon esempio, questo, della possibilità di costruire reti culturali che si estendono ben al di là dei confini amministrativi dei singoli Comuni».