Il basket di Toto, la Gemma Rara, l’attivismo di Yuri e le scelte di Jessica nel giovedì di Radio Materia
Il palinsesto di giovedì con quattro appuntamenti alle 14, alle 16,30, alle 18 e alle 21 su www.radiomateria.it
Radio Materia è pronta a tenervi compagnia dal primo pomeriggio fino a tarda sera con quattro appuntamenti e tanti ospiti nel nostro piccolo ma accogliente studio nello spazio libero di Varesenews: il cuore e la storia di Toto Bulgheroni, l’impegno quotidiano di Paola Granata e de La Gemma Rara, l’attivismo e i progetti di Yuri Pirovine e i segreti di Jessica e le altre con la loro attività su OnlyFans.
14,00 Luci a Masnago
La palla a spicchi marchiata Pallacanestro Varese torna protagonista con il trio Franzetti-Bettoni-Brezzi pronto a raccontare la settimana della Openjobmetis e la prossima sfida con Napoli ma anche ad intervistare un pezzo importante del passato e del presente come Toto Bulgheroni nella rubrica Gente di Masnago.
16,30 Soci All Time
Nuovo appuntamento con la trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria. Avremo con noi Paola Granata dell’associazione La Gemma Rara che si prodiga per la ricerca sulle malattie genetiche rare.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Ritorna in studio Yuri Pirovine dopo la “cilecca” di settimana scorsa. Questa volta andrà tutto bene (ne siamo certi) e potrà così raccontarci il suo impegno sul fronte della sostenibilità in varie associazioni e realtà del territorio con un accenno ai progetti futuri che stanno nascendo a Materia.
21,00 Fuori Frequenza
Puntata bollente con i tre ragazzacci Hobbeat, Gian e Giuse che ospiteranno alcune ragazze che hanno fatto una scelta di vita e lavorativa un po’ fuori dal comune, spesso criticata ma da molti apprezzata segretamente e cioè quella di esibirsi sulla piattaforma OnlyFans. Per intervenire in diretta con whatsapp il numero è 3534848857.
Le novità in podcast
Vi ricordiamo, tra le novità della settimana sulle piattaforme di streaming audio, la nuova puntata di Giù le mani dall’Europa dedicata all’Erasmus, l’intervista a Giampaolo Montesano in Figli di un gol Minore e il nuovo podcast Infusi Creativi con Matt e Angie.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
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