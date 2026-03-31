Il boom di parti (in un giorno) a Busto Arsizio e l’uomo che ha visto Zenica e i suoi tifosi
I fatti principali e quelli più curiosi di oggi, martedì, in meno di 9 minuti
Tra le notizie curiose di oggi un’analisi demografica che parte da una buona notizia che non nasconde le altre negative, il racconto del tifo bosniaco di chi ha vissuto coi minatori per un anno, il 25enne che ha un infarto davanti ai carabinieri che poi gli salvano la vita e il 70enne che, invece, ha avuto un malore alla guida e non si è salvato.
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