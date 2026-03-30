Il Cai Varese premia la ricerca: a Stefano Valzasina il riconoscimento per la miglior tesi sulla montagna

Il Club Alpino Italiano di Varese rinnova il suo impegno verso la ricerca scientifica e il mondo accademico, premiando il talento e la passione per le “terre alte”. In occasione dell’annuale Assemblea dei Soci, tenutasi venerdì 27 marzo 2026, la sezione cittadina ha assegnato il prestigioso Premio di Laurea 2026, un riconoscimento nato per valorizzare le tesi magistrali capaci di analizzare con rigore il legame profondo tra l’uomo e l’ambiente montano.

Un successo di partecipazioni e qualità

L’edizione di quest’anno ha fatto registrare un netto incremento delle candidature rispetto al passato, segno di un interesse crescente per le tematiche ambientali. La commissione giudicatrice — composta da rappresentanti del Comune di Varese, dell’Università dell’Insubria, del Centro Geofisico Prealpino, del Parco Campo dei Fiori e dello stesso CAI — ha espresso grande soddisfazione non solo per i numeri, ma soprattutto per l’elevato standard qualitativo e la varietà degli argomenti trattati dai giovani laureati.

Il vincitore: Stefano Valzasina

Il premio è stato assegnato al dottor Stefano Valzasina, laureatosi presso l’Università degli Studi di Milano. La sua tesi, intitolata «Evolution of a glacierized, high Alpine catchment in the western Italian Alps since the Little Ice Age», si è distinta per l’accuratezza scientifica e l’attualità del tema trattato, ovvero l’evoluzione dei bacini glaciali nelle Alpi occidentali dalla Piccola Era Glaciale a oggi.

Le motivazioni della Commissione

Il lavoro di Valzasina ha colpito gli esperti per la solidità del metodo e la capacità di analisi. «Si è distinto – la motivazione della Commissione di valutazione – per la coerenza della struttura scientifica e per l’approfondimento dettagliato dell’argomento, che affronta con indubbia attualità un tema di rilevanza ambientale. La Commissione ha particolarmente apprezzato la qualità descrittiva e il rigore metodologico nella raccolta dei dati, elementi che conferiscono al suo lavoro un’elevata validità scientifica in risposta alle complessità del presente scenario ambientale».

Un ponte tra ricerca e territorio

Durante la serata, il neo-laureato ha presentato il proprio lavoro ai soci, ricevendo un caloroso apprezzamento per la passione e la chiarezza espositiva. Per il CAI Varese, questo premio non è solo un traguardo formale, ma l’auspicio di una collaborazione futura: l’augurio rivolto a Stefano è quello di poter integrare le sue competenze nello sviluppo delle attività naturalistiche della sezione, contribuendo attivamente alla tutela e alla conoscenza del patrimonio montano.