Il Cairoli apre alla città per la notte bianca dei licei classici: da Socrate ai genocidi, da Camus ai balli greci

«Homo sum, humani nihil a me alienum puto». Sono uomo, e niente di ciò che è umano mi è estraneo. La frase di Terenzio – scritta ventidue secoli fa – è il titolo e il cuore della XII Notte Nazionale del Liceo Classico, che questa sera trasforma il liceo Ernesto Cairoli di Varese in un luogo di pensiero vivo, di teatro, di musica e di confronto.

Dalle 18 a mezzanotte, studenti e docenti invitano la città a varcare i cancelli di Via Dante e Via Morselli per condividere una notte di festa e di cultura.

Il Cairoli aderisce all’iniziativa nazionale ormai da anni, e ogni edizione porta in scena la capacità dei ragazzi di confrontarsi con i grandi temi dell’umanità attraverso strumenti antichi – il greco, il latino, la filosofia, la storia – e uno sguardo assolutamente contemporaneo. Quest’anno il programma è particolarmente ricco: non c’è corridoio, aula o cortile che non ospiti qualcosa.

UNA SERATA, MILLE VOCI: IL PROGRAMMA

Si comincia alle 18 con il Coro del Cairoli nell’Atrio di Via Dante, apertura che dà subito il tono della serata: comunità, condivisione, bellezza. Da lì in poi il programma si moltiplica in ogni direzione.

Chi vuole capire cosa significa “essere uomini” nella storia medievale può seguire la classe 1D con i professori Iodice e Ricardi in un viaggio tra Livio e Giotto, tra la Cappella degli Scrovegni e il Castello di Masnago, alla scoperta delle iconografie di vizi e virtù.

Chi preferisce la letteratura trova la classe 5A con la professoressa Zilio che guida un percorso dai Promessi Sposi ai romanzi del Novecento, sul “guazzabuglio del cuore umano” che Manzoni ha definito con una formula irripetibile.

Il laboratorio di storia “Il mestiere dello storico” porta in scena la realtà degli Internati Militari Italiani: tra il 1943 e il 1945, quei soldati diedero un esempio di humanitas nel mezzo della disumanità che li circondava. Una storia di resistenza silenziosa che merita di essere ascoltata.

Il “Processo a Socrate”, curato dalla classe 1C con il professor Gallina, è uno degli appuntamenti più attesi: una riapertura teatrale e attualizzata del processo del 399 a.C., in cui il pubblico diventa giuria. Gli spettatori sentiranno l’accusato parlare in propria difesa, ascolteranno gli accusatori, incontreranno testimoni che all’epoca non erano ancora nati. Un processo impossibile, che diventa possibile proprio perché il teatro può tutto.

Alle 22, il cortile di Via Morselli si trasformerà in uno spazio di danza con il Laboratorio di Danze Greche di Milano, coordinato da Prodromos Tsitsos, per l’esibizione “Sono, quindi danzo”. La chiusura è affidata agli Inni Orfici: tutti i presenti radunati nell’Atrio di Via Dante per la lettura collettiva e il commento di un testo classico.

Num homo sum? Quando la fotografia di guerra entra in classe

Tra le proposte il lavoro dal titolo: “Num homo sum? La dis-umanità dei genocidi” realizzato dalla classe Prima A, guidata dalle professoresse Angela Todisco e M. Vittoria Petrucciani. Non è una ricerca scolastica nel senso ordinario del termine. È qualcosa che ha cambiato il modo in cui questi ragazzi guardano il mondo.

Il progetto nasce come PCTO con il fotoreporter di guerra Livio Senigalliesi, che ha documentato con la sua macchina fotografica alcuni dei conflitti e delle stragi più devastanti degli ultimi decenni: la Bosnia, il Ruanda, la Cambogia, Gaza. Senigalliesi ha portato in classe il suo archivio e la sua esperienza: non come lezione, ma come confronto diretto, duro, necessario.

I ragazzi hanno poi lavorato, poi, sui reportage di sei fotoreporter palestinesi, scegliendo e interpretando una trentina di fotografie. Le hanno guardate, si sono fatti coinvolgere dai dettagli, hanno riflettuto sull’essenza della tragedia, sul valore della “normalità” che li circonda. Hanno ragionato e poi scritto, per tradurre in testi, la forza narrativa che quelle immagini trasmettono – il contesto, la storia, la sensazione viscerale che una foto di guerra può provocare quando ci si ferma abbastanza a lungo da non distogliere lo sguardo.

Il risultato è un sito web dedicato ai genocidi di ieri ( con la Shoah) e di oggi che integra testo, fotografia e video. Un video in cui sono gli stessi studenti a mostrare la distruzione di vite e città, di quello che hanno visto, di quello che hanno capito.

Il confronto con il fotografo ha avuto un impatto emotivo forte: la definiscono un’esperienza dura, inquietante. Le foto che hanno visto sono crude ma fanno parte della realtà, di una dimensione storico geografica non così distante dal vissuto di ciascuno. Non sono reperti di un passato archiviato. Gaza è adesso. La Bosnia è ancora viva nella memoria. La Shoah è un monito costante, finché c’è qualcuno che nega.

Ciò che questi studenti, e che la mostra e il sito provano a comunicare a chi li visiterà questa sera, è che la disumanità non è un’anomalia della storia. È qualcosa che succede quando si smette di riconoscere l’altro come “uomo”.

Terenzio lo sapeva già nel II secolo avanti Cristo. I genocidi del Novecento lo hanno dimostrato con una brutalità inimmaginabile. Le fotografie di Senigalliesi e dei reporter palestinesi lo mostrano adesso, in diretta.

La mostra sarà allestita nell’Aula Prina e nel corridoio adiacente. Il sito web resterà consultabile anche dopo questa sera. È il tipo di lavoro che non finisce con la notte.

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