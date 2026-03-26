“Il cambiamento è possibile”: anche a Varese detenuti e volontari puliscono la città

Sabato 28 marzo anche Varese sarà tra le città protagoniste di una mobilitazione nazionale che unisce ambiente e inclusione sociale. Volontari e detenuti in permesso premio scenderanno in campo insieme per ripulire aree urbane e restituire decoro a spazi segnati dall’abbandono dei rifiuti, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance.

L’appuntamento rientra in una giornata diffusa che coinvolgerà oltre dieci località in tutta Italia, dal Nord al Sud, con interventi coordinati in contemporanea. Tra queste anche Varese, insieme a città come Monza, Torino, Padova e Pavia, oltre a diverse località costiere.

Un progetto che unisce ambiente e reinserimento

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute.

Saranno coinvolti detenuti provenienti da 22 istituti penitenziari italiani, tra cui anche quello di Varese, oltre a volontari delle associazioni e cittadini. L’obiettivo è duplice: migliorare l’ambiente e offrire occasioni concrete di inclusione.

«Queste giornate rappresentano molto più di un intervento ambientale – Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance –. Sono momenti di incontro autentico tra persone, in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare. Il reinserimento passa anche da qui: dalla possibilità di sentirsi utili e parte di una comunità».

La giornata del 28 marzo

Le attività prenderanno il via nella mattinata del 28 marzo in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Dalle spiagge del Sud alle aree urbane del Nord, i partecipanti saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti, in particolare plastica, contribuendo a riqualificare luoghi spesso trascurati.

«Ogni evento è un’occasione per sensibilizzare, ma anche per creare connessioni – Lorenzo Zitignani, direttore generale di Plastic Free Onlus –. La collaborazione con Seconda Chance dimostra che l’associazionismo può essere inclusivo e generare valore concreto. Mettere insieme volontari e detenuti significa costruire un messaggio forte: il cambiamento è possibile, per l’ambiente e per le persone».

Un modello che cresce

Quella del 28 marzo rappresenta una nuova tappa di un percorso già avviato negli ultimi anni e destinato a consolidarsi. Un modello che mette insieme istituzioni, terzo settore e comunità locali, dimostrando come anche piccoli gesti possano contribuire a un cambiamento più ampio.

L’iniziativa punta infatti a rafforzare una rete sempre più strutturata tra amministrazione penitenziaria e associazioni, con l’idea che la tutela dell’ambiente possa diventare anche uno strumento di inclusione sociale.