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Il Centro Gulliver corre la Milano Marathon: 88 runner in pista per il 40° anniversario

Una squadra composta da pazienti e operatori correrà il 12 aprile con l'obiettivo di raccogliere fondi e promuovere lo sport come strumento terapeutico e di inclusione sociale

Gli atleti del Centro Gulliver alla Milano Marathon

Il Centro Gulliver si prepara a correre la sua sfida più importante. In occasione del 40° anniversario dalla fondazione, lo storico centro varesino sarà protagonista alla UniCredit Relay Milano Marathon del prossimo 12 aprile. Con il progetto “Beautiful Run”, 88 runner indosseranno la maglia giallo-nera per portare sulle strade del capoluogo lombardo un messaggio di rinascita e inclusione, sostenendo il programma “Sport e Bellezza” dedicato ai pazienti delle comunità terapeutiche.

Una squadra simbolo di rinascita

La delegazione del Gulliver sarà composta da 20 staffette e 8 maratoneti. Tra i partecipanti spicca il Gulliver Running Team, una squadra speciale formata proprio dai pazienti che stanno affrontando il percorso di cura nelle comunità. Per loro, la maratona non è solo una competizione sportiva, ma la metafora di un cammino riabilitativo fatto di costanza, allenamento e sostegno reciproco, reso possibile anche grazie al contributo di Fondazione UBI per Varese.

La sinergia con Varese Corsi

L’iniziativa segna anche l’avvio di una collaborazione strategica con Varese Corsi. L’obiettivo è sviluppare percorsi formativi che mettano al centro il benessere psicofisico, integrando l’attività sportiva come strumento terapeutico. Questa partnership rientra nel concetto di “Sguardo Fuori”, il tema scelto per il quarantennale del Centro: un invito alla cittadinanza a superare i pregiudizi e ad avvicinarsi con umanità alle fragilità del territorio.

Lo sport come terapia

L’attività fisica diventa così uno spazio protetto per riappropriarsi delle proprie capacità. «Vogliamo promuovere il benessere – spiega Chiara Pontiggia, responsabile Area Dipendenze del Centro Gulliver – e la salute mentale delle persone in percorso di cura. I percorsi sportivi strutturati diventano uno spazio in cui riprendere contatto con il proprio corpo e costruire relazioni positive». Proprio come in una corsa di lunga durata, ogni passo della riabilitazione richiede determinazione e la forza di sentirsi parte di una squadra.

Come sostenere il progetto

Il Centro Gulliver sarà presente al Charity Village della Milano Marathon con uno stand dedicato all’accoglienza di runner e sostenitori. Per chi volesse contribuire concretamente al progetto “Sport e Bellezza”, è già attiva una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono. Ogni donazione servirà a finanziare le attività sportive e riabilitative dedicate agli ospiti delle comunità, trasformando la corsa in un gesto di solidarietà concreta.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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