Il ciglione della Malpensa torna “Mondiale” con i bolidi d’epoca

Il ruggito dei motori a due tempi è tornato a far vibrare le colline del “Ciglione”. Lo storico crossodromo di Malpensa ha ospitato domenica 29 marzo la tappa d’esordio del Campionato Italiano Motocross Epoca FMI 2026, trasformando Cardano al Campo nella capitale del tassello vintage per un intero weekend.

Galleria fotografica Al Ciglione il Campionato Italiano Motocross Epoca FMI 2026 4 di 6

Nonostante il vento e la polvere abbiano reso il tracciato ancora più selettivo, centinaia di appassionati sono accorsi per ammirare le “regine” del passato: marchi leggendari come Puch, Maico e CZ, accanto all’eccellenza artigianale italiana di Ancillotti e TGM, hanno dato vita a manche di altissimo livello agonistico.

SUCCESSO TARGATO MV GALLARATE

L’evento ha confermato la solidità organizzativa del Moto Club MV Gallarate, capace di gestire un programma serrato e un tracciato impegnativo, garantendo sicurezza e spettacolo. In pista, a dettare legge sono stati soprattutto Petrella e Fiorentini, protagonisti di prestazioni autoritarie che hanno entusiasmato il pubblico presente lungo i saliscendi che hanno fatto la storia del mondiale.

UNA PASSIONE SENZA ETÀ

Ma il fascino del Ciglione sta soprattutto nella sua capacità di unire le generazioni. Tra i paddock si è assistito a un vero passaggio di testimone: veterani del cross, memoria storica di questo sport, che guidano le mani dei giovanissimi sui manubri delle moto che furono. Una giornata che va oltre il semplice risultato sportivo, celebrando una passione viscerale che a Varese, terra di motori, non accenna a spegnersi.