Il claun Pimpa a Lozza: “In guerra i bambini diventano un obiettivo”

La sera di sabato 28 febbraio, nel Centro Polifunzionale di Lozza, è stata inaugurata HeArt of Gaza, la mostra che raccoglie i disegni dei bambini di Deir al-Balah, nel cuore della Striscia.

L’esposizione, visitabile per una settimana, è stata promossa da Sharazade – Cultura e Spettacolo Senza Frontiere, in collaborazione con HeArt of Gaza, con il patrocinio del Comune di Lozza.

Ad aprire la serata è stato il saluto del sindaco Matteo Acchini che, nel ringraziare gli organizzatori, ha sottolineato l’importanza di «promuovere una cultura di pace in un tempo sempre più attraversato dai conflitti. La mostra ci chiede di osservare la guerra con gli occhi dei bambini, che ne subiscono la tragedia e la violenza. Eppure, dentro queste sofferenze, si accende una speranza che passa anche attraverso l’impegno del claun il Pimpa, di Barbara Archetti e di Mohammed Abu Shawish».

Il sindaco ha inoltre ricordato come siano stati coinvolti anche gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, invitati a rappresentare nei loro disegni la propria quotidianità: quella normalità semplice e preziosa che ogni bambino, ovunque nel mondo, ha il diritto di vivere.

La curatrice Michela Focchi ha quindi spiegato come il progetto prenda forma dai lavori realizzati a partire dall’ottobre 2023 nella “Tenda degli artisti”, uno spazio creato per offrire ai più piccoli un luogo in cui esprimersi attraverso l’arte. Le 40 opere esposte sono testimonianze intense di una quotidianità segnata da traumi, ma anche attraversata da forza e resilienza.

Gli interventi sono stati introdotti e moderati da Marilina Lucia Castiglioni, che ha guidato i tre ospiti nel racconto delle loro esperienze.

Marco Rodari, il claun il Pimpa, ha ricordato in particolare gli anni trascorsi a Gaza, soffermandosi sul 2014, quando vaste aree della Striscia furono distrutte e vennero colpite anche scuole in cui lui stesso operava. «La guerra non sbaglia», ha sottolineato, spiegando come luoghi e persone – tra cui tanti bambini – vengano colpiti perché si vogliono colpire. Eppure, anche davanti a tanta violenza, la speranza non si spegne: vive nel sorriso di un bambino che, dopo un trauma profondo, aveva smesso di sorridere ma che, attraverso il gioco e la vicinanza, riesce lentamente a ritrovare la luce negli occhi.

Ricordando la sua nomina a Cavaliere, ha poi richiamato la parola “unire”, utilizzata dal Presidente Mattarella in quell’occasione, sottolineando come l’impegno per i bambini abbia la forza di mettere insieme le persone, superando differenze e ostilità.

Anche Barbara Archetti, vicepresidente di Vento di Terra ETS, ha rimarcanto la precisione della guerra, portando la sua esperienza in una scuola di Gaza (costruita grazie ai contributi del governo italiano) rasa al suolo perché ospitava un sistema di depurazione dell’acqua o di come sistematicamente sono stati uccisi professori, intellettuali, uomini e donne di cultura.

Infine, Mohammed Abu Shawish, psicologo, ha condiviso la sua storia personale, ricordando il fratello ucciso a soli 32 anni mentre correva sulla spiaggia al mattino. Ha raccontato di essere stato accanto a ragazzi e giovani in fin di vita negli ospedali e del dolore provato come padre quando non è riuscito a procurare nemmeno un pezzo di pane alla propria figlia affamata.

Si è soffermato in particolare sul suo impegno a sostegno dei bambini che stanno vivendo la guerra: ha raccontato di aver recuperato un televisore e una batteria d’auto per permettere loro di guardare un cartone animato, SpongeBob, ricordando il sorriso e lo stupore che è apparso sui loro volti appena acceso lo schermo: un momento di leggerezza che, da mesi, non avevano più potuto vivere.

La mostra rimarrà aperta anche il prossimo weekend (7/8marzo) e si concluderà lunedì 9 con una conferenza alle ore 21 in cui saranno presenti Laura Silvia Battaglia (giornalista di rai 3) e Dalia Ismail (giornalista e analista indipendente).