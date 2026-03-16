Il concerto alla chiesa di Vergiate ricorda san Francesco ottocento anni dopo

Si è svolto la sera di sabato 14 marzo nella chiesa parrocchiale di San Martino a Vergiate, il concerto a ottocento anni dalla morte del serafico san Francesco.

Durante il concerto intitolato Il nostro san Francesco, i coristi e l’orchestra si sono esibiti su musiche originali arrangiate dal maestro vergiatese Roberto Bacchini.

Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, molti hanno scelto di recarsi in parrocchia per ascoltare il coro di Giubiasco, la Corale di Calò (MB) e l’orchestra Compagnia Armonica di Varese.

Il maestro ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e che hanno collaborato per la buona riuscita del concerto.

«Una serata meravigliosa – ha raccontato Bacchini – in cui la mia musica ha rappresentato san Francesco d’Assisi. Un filo conduttore di brani cantati e orchestrali. Ringrazio di cuore i due cori, la splendida orchestra Compagnia Armonica, il primo violino Francesco Postorivo e il tenore Marco Rosiello per la splendida interpretazione. Una serata difficile da dimenticare».