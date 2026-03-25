Il Coro Sine Nomine porta i capolavori del Seicento al Sacro Monte

Il grande barocco tedesco fa tappa a Varese per un appuntamento musicale di alto profilo che vedrà protagonisti il Coro da Camera Sine Nomine e l’ensemble Il Diletto Moderno. Il concerto proporrà un viaggio filologico e spirituale attraverso le opere di tre giganti della storia della musica: Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude e Johann Sebastian Bach, tracciando quella linea di continuità artistica che ha definito l’identità sonora della Germania tra il Seicento e il Settecento.

Un ponte tra stili e generazioni

Il programma mette in luce l’evoluzione del linguaggio musicale nordeuropeo, partendo dall’assimilazione dello stile italiano operata da Schütz fino alla sintesi contrappuntistica di Bach. Il percorso esplora lo “Stylus gravis” e lo “Stylus Phantasticus”, evidenziando come la maestria di Buxtehude abbia fatto da ponte necessario per arrivare alla perfezione formale bachiana.

Le Sette Parole di Cristo

Uno dei momenti centrali della serata sarà l’esecuzione di «Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz» di Heinrich Schütz. Si tratta di una composizione per soli, coro a cinque voci, due violini e basso continuo che mette in musica le ultime parole pronunciate da Gesù sulla croce. L’opera è un esempio magistrale di come il rigore tedesco possa fondersi con l’espressività drammatica di derivazione italiana, tipica del primo barocco.

Il mottetto di Bach e le cantate di Buxtehude

Il programma proseguirà con il celebre mottetto di Johann Sebastian Bach «Jesu meine Freude BWV 227», scritto per coro a cinque voci e basso continuo, opera di straordinaria complessità strutturale e intensità emotiva. A completare il quadro saranno le composizioni di Dietrich Buxtehude, con la cantata a tre voci «Nichts soll und scheiden» e due estratti dal ciclo «Membra Jesu Nostri», precisamente «Ad genua» e «Ad Ubera Portabimini».

Eccellenze locali sul palco

L’esecuzione è affidata a due realtà di rilievo del territorio: il Coro da Camera Sine Nomine della città di Varese, formazione nota per la cura del repertorio polifonico, e l’ensemble strumentale Il Diletto Moderno. Insieme daranno vita a un’interpretazione che rispetta i canoni dell’epoca, offrendo al pubblico un’occasione rara per ascoltare pagine fondamentali della letteratura sacra barocca in un contesto di grande rigore esecutivo.