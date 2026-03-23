Il corpo consolare alla scoperta delle filiere industriali lombarde

Confindustria Lombardia avvia il progetto “Impresa e diplomazia nei territori lombardi: il roadshow del corpo consolare” con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il sistema produttivo lombardo e le rappresentanze diplomatiche e consolari.

In una regione caratterizzata da territori altamente industrializzati, l’iniziativa punta a creare occasioni concrete di confronto e cooperazione, consolidando relazioni economiche di lungo periodo. La prima tappa del roadshow è organizzata in collaborazione con Confindustria Varese e porta il titolo “Confindustria Varese: il tessile tecnico tra innovazione e internazionalizzazione”.

L’appuntamento è in programma martedì 24 marzo 2026, a partire dalle ore 10.15, all’Università Liuc di Castellanza, nella sede di Villa Jucker, in Corso G. Matteotti 22. L’incontro sarà dedicato al comparto del tessile tecnico e, più in generale, all’industria tessile del territorio varesino, con l’obiettivo di valorizzarne le eccellenze. Al centro della giornata, dunque, un settore che rappresenta una componente rilevante del tessuto produttivo locale e che sarà raccontato attraverso una presentazione introduttiva e una successiva tavola rotonda. L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso da Confindustria Lombardia per mettere in relazione il mondo delle imprese con quello istituzionale e diplomatico, partendo dalle specificità delle singole filiere industriali lombarde.

Programma

Ore 10.15 Apertura desk registrazione

Ore 11.00 – Saluti istituzionali Anna Gervasoni, Rettore Università Liuc Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Lombardia Luigi Galdabini, Presidente Confindustria Varese Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza con delega Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia Veronica Crego Porley, decana del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia

Ore 11.25 – Presentazione del Tessile Tecnico in Varese Paola Margnini, Coordinatore Aree Centro Studi, Competitività ed Estero di Confindustria Varese

Ore 11.35 – Tavola rotonda Roberto Grassi, presidente Grassi Spa, Andrea Bonfanti, Legale rappresentante di Bonfanti Borse Srl, Davide De Gregorio, amministratore delegato di Protechto Srl, Giorgio Ghiringhelli, docente di Sostenibilità e collaboratore del Green Transition Hub Università Liuc, Mauro Vitiello, presidente Camera di Commercio di Varese