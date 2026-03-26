“Il Dio dell’Amore”, al Miv di Varese l’incontro con il cast e il regista

In sala interverranno gli attori Vanessa Scalera e Francesco Colella insieme al regista Francesco Lagi, pronti a salutare gli spettatori e a condividere riflessioni sul lavoro realizzato.

Nuovo appuntamento speciale al Miv- Multisala Impero di Varese che domenica 29 marzo alle ore 17.20 ospiterà un incontro con il pubblico in occasione della proiezione del film Il Dio dell’Amore.

In sala interverranno gli attori Vanessa Scalera e Francesco Colella insieme al regista Francesco Lagi, pronti a salutare gli spettatori e a condividere riflessioni sul lavoro realizzato. –

Il film si presenta come un viaggio dentro le relazioni amorose, un’esplorazione dei legami sentimentali e delle loro molteplici forme. Al centro del racconto ci sono i destini intrecciati di diversi personaggi, ognuno alle prese con il proprio modo di amare, di avvicinarsi agli altri, di costruire – o perdere – connessioni.

Il Dio dell’Amore è un racconto corale dal tono ironico e insieme malinconico, che restituisce un’umanità immersa nel caos dei sentimenti: emozioni che da sempre agitano e sorprendono, tra desiderio, fragilità e imprevedibilità. I protagonisti sono legati tra loro da una rete fitta di relazioni, una trama in cui ciascuno rappresenta un nodo, un punto di partenza e di arrivo.

A guidare questo intreccio è una figura simbolica, il Dio dell’Amore, creatura capricciosa e mutevole, capace di essere ora benevola e leggera, ora combattiva e destabilizzante. A fare da filo conduttore è invece la voce del poeta Ovidio, eterno cantore dell’amore, che dalla Roma imperiale approda nella contemporaneità per raccontare una storia senza tempo, al di là di ogni morale e sentimentalis