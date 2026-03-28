Il fango, la pioggia e lo spirito di squadra: il “Campo dei Fiori 2026” rivive a Casciago

Non è stata solo un’esercitazione, ma una prova di resistenza e coordinamento in condizioni reali. La grande manovra “Campo dei Fiori 2026” è tornata protagonista nella serata di sabato 28 marzo, questa volta tra le mura accoglienti del salone dell’oratorio di Casciago, per un momento di condivisione e analisi dedicato ai volontari della Protezione Civile Valtinella e ai numerosi gruppi locali coinvolti.

Al centro dell’incontro, la proiezione del documentario realizzato con le immagini registrate durante i giorni dell’esercitazione: un racconto per immagini che ha restituito la durezza di un intervento segnato dal forte maltempo, ma anche l’efficacia della risposta operativa messa in campo.

Fare memoria per prevenire

Le riprese hanno mostrato i volontari all’opera sotto la pioggia battente, impegnati in scenari resi ancora più complessi dalle condizioni meteo avverse, che hanno trasformato una simulazione in un banco di prova estremamente realistico.

In prima fila, a fare gli onori di casa, la coordinatrice del Gruppo Intercomunale Valtinella, Rosalba Altieri, insieme al vicesindaco di Casciago Alberto Gaggioni. Presente anche il sindaco di Luvinate, Alessandro Boriani, a testimonianza della stretta collaborazione tra i comuni del territorio in materia di sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico.

Un patrimonio di esperienze

La capacità di operare in emergenza, la gestione delle comunicazioni e l’integrazione tra i diversi gruppi locali sono stati i pilastri di un’attività che oggi, grazie al documentario, diventa patrimonio comune per la formazione dei volontari.