Il Festival Fotografico Europeo abita alla Boragno: dai ritratti di Martelli ai viaggi di Scoglio

Anche quest’anno la Galleria Boragno di via Milano rinnova la sua collaborazione con il Festival Fotografico Europeo, la grande kermesse organizzata dall’Archivio Fotografico Italiano (AFI) che coinvolge le città di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza e Olgiate Olona.

Per il mese di marzo, la storica galleria bustocca propone due percorsi espositivi distinti ma complementari: la ricerca dell’autenticità nel volto umano e la narrazione dei popoli attraverso il viaggio.

Marco Martelli: l’anima “Dietro lo sguardo”

Il primo appuntamento è per sabato 7 marzo alle ore 11:00 con l’inaugurazione di “Dietro lo sguardo – Ritratti”. Marco Martelli, fotografo con oltre mezzo secolo di carriera alle spalle (dall’industriale al paesaggio), presenta una sintesi del suo lavoro degli ultimi vent’anni focalizzata sul fotoritratto.

Al centro delle sue immagini non c’è solo la tecnica, ma la relazione profonda con il soggetto. Martelli ritrae persone spesso alla loro prima esperienza davanti all’obiettivo, cercando di restituirne la personalità più autentica. La mostra resterà in esposizione fino al 15 marzo.

Orari: Venerdì 15.00-18.30; Sabato e Domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30 (Domenica 15 marzo solo mattina).

Lorenzo Scoglio: gli “Incontri” di una vita in viaggio

Sabato 28 marzo alle 10:30 sarà invece il turno di Lorenzo Scoglio con la mostra “Incontri”. Un viaggio lungo quarant’anni, iniziato con una Praktica del 1968 e proseguito fino alle moderne mirrorless.

Scoglio intende il reportage come il genere più completo, capace di unire street photography, ritratto ambientato e impegno sociale. In mostra sfileranno frammenti di mondi che in parte non esistono più: dal Sinai del 1987 all’India del 1989, passando per Zanzibar, Namibia, Libia, fino alla Cambogia del 2020.

“Ogni popolo ha una storia da raccontare e ho cercato di farlo entrando in sintonia con i soggetti, senza mai essere invadente”, spiega l’autore. Le sue immagini sono una testimonianza preziosa di usi e costumi che stanno lentamente scomparendo sotto i colpi della globalizzazione.

Orari: Sabato 28 e Domenica 29 marzo, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

L’ingresso a entrambe le esposizioni è libero e gratuito, offrendo a tutti gli appassionati e ai passanti l’occasione di immergersi nella grande fotografia internazionale.