Il filosofo Massimo Cacciari alla scoperta del borgo di Castiglione Olona
Il filosofo, saggista ed ex sindaco di Venezia ha visitato sabato mattina il Museo Branda Castiglioni e il MAP accompagnato dall’assessore alla Cultura Cristina Canziani
Sabato mattina tra i visitatori dei Musei Civici di Castiglione Olona c’era anche Massimo Cacciari. Il noto filosofo, saggista ed ex sindaco di Venezia ha visitato il borgo insieme a un gruppo di amici, facendo tappa nei principali spazi museali della cittadina.
Ad accompagnarlo nel percorso è stata l’assessore alla Cultura Cristina Canziani, che ha guidato Cacciari alla scoperta delle collezioni e della storia artistica locale.
La visita al Museo Branda Castiglioni
La prima tappa è stata il Museo Branda Castiglioni, dove il filosofo ha potuto osservare da vicino gli affreschi quattrocenteschi e gli ambienti legati alla figura del cardinale Branda Castiglioni, protagonista della stagione umanistica del borgo.
Particolare interesse è stato riservato proprio al valore culturale dell’Umanesimo espresso dagli affreschi conservati nel museo, che raccontano una fase importante della storia artistica e spirituale di Castiglione Olona.
Dal Rinascimento all’arte contemporanea
La visita è poi proseguita al MAP – Museo Arte Plastica, dove il gruppo ha potuto esplorare il dialogo tra epoche diverse che caratterizza gli spazi del palazzo.
In particolare sono stati apprezzati l’incontro tra la collezione contemporanea del Polimero Arte e gli affreschi quattrocenteschi dell’edificio che la ospita, un contrasto armonico che ha suscitato commenti positivi da parte del filosofo.
Alla scoperta del borgo
Al termine della visita, il professor Cacciari e i suoi amici hanno ringraziato per l’accoglienza ricevuta e hanno proseguito il loro percorso tra le vie del borgo, continuando la scoperta delle bellezze artistiche e storiche di Castiglione Olona.
