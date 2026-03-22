Il futuro del trasporto pubblico a Legnano: lunedì sera un incontro per discutere del terzo binario
Al centro della discussione ci sarà il progetto di potenziamento della tratta Parabiago – Gallarate. Appuntamento la sera di lunedì 23 marzo in Sala Leone da Perego
La mobilità locale e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie tornano al centro del dibattito civile a Legnano. Lunedì 23 marzo, alle ore 21:00, la Sala Leone da Perego ospiterà un importante incontro pubblico dal titolo Trasporto Pubblico a Legnano – Terzo binario a Legnano, fra pendolari e merci. L’evento, organizzato dal gruppo consiliare Movimento dei Cittadini, nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza: l’ampliamento della tratta ferroviaria e le sue ricadute sulla vita quotidiana.
La serata sarà introdotta da Franco Brumana, consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, e moderata dal giornalista di Varese News Roberto Morandi, che guiderà il confronto tra i diversi esperti e rappresentanti coinvolti. Al centro della discussione ci sarà il progetto di potenziamento della tratta Parabiago – Gallarate, un’opera di importanza strategica che verrà analizzata da Stefano Quaglia, della lista civica “Osservatorio Civico”.
L’incontro non si limiterà agli aspetti tecnici, ma darà voce anche a chi vive i binari ogni giorno. Stefano Marchionna, del Comitato Pendolari Milano – Gallarate, interverrà con una relazione dal titolo emblematico Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il pendolare, evidenziando le criticità e le necessità di chi utilizza il treno per lavoro o studio. Accanto alla dimensione locale, verrà offerto uno sguardo più ampio sul ruolo del territorio come nodo logistico internazionale: Piermario Curti Sacchi, giornalista di TrasportoEuropa, illustrerà infatti come questa zona rappresenti un crocevia merci fondamentale tra il mare, la Pianura Padana e la Svizzera.
Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Federico Amadei, consigliere comunale del Gruppo Misto. L’iniziativa è rivolta non solo agli amministratori locali del territorio, invitati a partecipare per un confronto costruttivo, ma a tutta la cittadinanza. Si tratta di un’occasione preziosa per i legnanesi per informarsi direttamente sulle trasformazioni che interesseranno la propria città e per comprendere meglio come il potenziamento ferroviario potrà conciliare le esigenze del trasporto merci con quelle, spesso trascurate, della mobilità quotidiana dei residenti.
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