Il futuro è nel riuso: alle “Tommaseo” una giornata dedicata al Global Recycling Day
Mercoledì 18 marzo l'Istituto Comprensivo celebra la Giornata Mondiale del Riciclo. Tra tavole rotonde, "merende sballate" e il lancio dell'orto didattico, studenti e famiglie si confrontano sulle buone pratiche per il pianeta
Educare oggi per proteggere il mondo di domani. È questo lo spirito con cui l’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” si appresta a celebrare, il prossimo 18 marzo 2026, la Giornata Mondiale del Riciclo. Un evento corale, patrocinato dal Comune e inserito nell’“Agenda del Verde Pulito”, che trasformerà la scuola in un laboratorio di cittadinanza attiva e sostenibilità.
Una rete “Green” per il territorio
La manifestazione non coinvolge solo alunni e docenti, ma un’ampia rete di partner locali e nazionali: da Agesp Ambiente a Legambiente BustoVerde (con l’immancabile mascotte Pollicino), passando per PlasticFree, l’Istituto Cinematografico Antonioni e l’Associazione “Amici delle Tommaseo”. L’iniziativa rientra inoltre nel percorso delle Green School e nel programma nazionale del “Festival della Vita”.
Dall’infanzia alle medie: protagonisti del riciclo
Il cuore della giornata sarà una tavola rotonda alle ore 10:00 (aperta anche alle famiglie in streaming), dove i diversi gradi scolastici presenteranno i frutti del loro impegno:
Scuola dell’Infanzia: i piccoli alunni mostreranno giochi creativi realizzati con materiali di recupero, che saranno protagonisti della festa “Benvenuta Primavera”.
Scuola Primaria: le classi terze racconteranno i successi della “Merenda Sballata” (senza rifiuti), mentre le quarte annunceranno l’avvio ufficiale del nuovo orto didattico.
Scuola Secondaria “Prandina”: gli “Ambasciatori Green” guideranno la riflessione teorica sui pilastri della sostenibilità.
Contest e partecipazione delle famiglie
La celebrazione sarà anche l’occasione per premiare i vincitori dei concorsi interni sulla sensibilizzazione energetica, come “La cena a lume di candela”.
Inoltre, l’Associazione “Amici delle Tommaseo” lancerà il contest “Officina delle Idee – La scuola che vorrei”, un invito ai genitori a immaginare spazi e percorsi educativi sempre più innovativi e a misura di bambino. Agesp Ambiente chiuderà il cerchio con un intervento tecnico sulla corretta gestione dei rifiuti urbani, fondamentale per rendere concreto l’impegno quotidiano dei ragazzi.
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