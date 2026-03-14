Il futuro è nel riuso: alle “Tommaseo” una giornata dedicata al Global Recycling Day

Educare oggi per proteggere il mondo di domani. È questo lo spirito con cui l’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” si appresta a celebrare, il prossimo 18 marzo 2026, la Giornata Mondiale del Riciclo. Un evento corale, patrocinato dal Comune e inserito nell’“Agenda del Verde Pulito”, che trasformerà la scuola in un laboratorio di cittadinanza attiva e sostenibilità.

Una rete “Green” per il territorio

La manifestazione non coinvolge solo alunni e docenti, ma un’ampia rete di partner locali e nazionali: da Agesp Ambiente a Legambiente BustoVerde (con l’immancabile mascotte Pollicino), passando per PlasticFree, l’Istituto Cinematografico Antonioni e l’Associazione “Amici delle Tommaseo”. L’iniziativa rientra inoltre nel percorso delle Green School e nel programma nazionale del “Festival della Vita”.

Dall’infanzia alle medie: protagonisti del riciclo

Il cuore della giornata sarà una tavola rotonda alle ore 10:00 (aperta anche alle famiglie in streaming), dove i diversi gradi scolastici presenteranno i frutti del loro impegno:

Scuola dell’Infanzia: i piccoli alunni mostreranno giochi creativi realizzati con materiali di recupero, che saranno protagonisti della festa “Benvenuta Primavera”.

Scuola Primaria: le classi terze racconteranno i successi della “Merenda Sballata” (senza rifiuti), mentre le quarte annunceranno l’avvio ufficiale del nuovo orto didattico.

Scuola Secondaria “Prandina”: gli “Ambasciatori Green” guideranno la riflessione teorica sui pilastri della sostenibilità.

Contest e partecipazione delle famiglie

La celebrazione sarà anche l’occasione per premiare i vincitori dei concorsi interni sulla sensibilizzazione energetica, come “La cena a lume di candela”.

Inoltre, l’Associazione “Amici delle Tommaseo” lancerà il contest “Officina delle Idee – La scuola che vorrei”, un invito ai genitori a immaginare spazi e percorsi educativi sempre più innovativi e a misura di bambino. Agesp Ambiente chiuderà il cerchio con un intervento tecnico sulla corretta gestione dei rifiuti urbani, fondamentale per rendere concreto l’impegno quotidiano dei ragazzi.