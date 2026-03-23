Cavaria - Evento sponsorizzato
Il Gelataio Matto di Cavaria, festeggia il primo anniversario: due giorni di eventi tra gusto e divertimento
Sabato 28 e domenica 29, un fine settimana di festa aperto a tutti, tra momenti istituzionali, promozioni e iniziative pensate anche per i più piccoli
Un anno di attività, fatto di creatività, sapori originali e una buona dose di “follia golosa”. Il Gelataio Matto di Cavaria (in via Matteorri, di fronte al Municipio) si prepara a celebrare il suo primo anniversario con un fine settimana di festa aperto a tutti, tra momenti istituzionali, promozioni e iniziative pensate anche per i più piccoli.
La festa inizierà sabato 28, alle 13:30, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni locali. Un passaggio simbolico ma significativo, che segna il consolidamento dei risultati raggiunti in questo primo anno di attività sul territorio.
Nel pomeriggio spazio al gusto e alla condivisione: dalle 15 alle 16 sarà attiva la promo anniversario, con una formula semplice e invitante:
“Scegli un gusto, il secondo te lo regaliamo noi!”
Durante la giornata sarà inoltre possibile assaggiare il gusto speciale “Matto”, creato appositamente per celebrare l’evento.
Clicca e scarica il volantino
I festeggiamenti proseguiranno anche domenica 29, con un’attenzione particolare alle famiglie. Dalle 14:30 alle 17:30 sarà infatti allestito uno scivolo gonfiabile, un piccolo regalo dedicato ai bambini per rendere ancora più speciale il pomeriggio in gelateria.
Orari della gelateria
Da lunedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18
Sabato dalle 14.30 alle 18.30Domenica dalle 11 alle 12.30
Eventuali modifiche verranno segnalate tempestivamente attraverso google e i social
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