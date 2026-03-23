Il Gelataio Matto di Cavaria, festeggia il primo anniversario: due giorni di eventi tra gusto e divertimento

Sabato 28 e domenica 29, un fine settimana di festa aperto a tutti, tra momenti istituzionali, promozioni e iniziative pensate anche per i più piccoli

Un anno di attività, fatto di creatività, sapori originali e una buona dose di “follia golosa”. Il Gelataio Matto di Cavaria (in via Matteorri, di fronte al Municipio) si prepara a celebrare il suo primo anniversario con un fine settimana di festa aperto a tutti, tra momenti istituzionali, promozioni e iniziative pensate anche per i più piccoli.

La festa inizierà sabato 28, alle 13:30, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni locali. Un passaggio simbolico ma significativo, che segna il consolidamento dei risultati raggiunti in questo primo anno di attività sul territorio.

Nel pomeriggio spazio al gusto e alla condivisione: dalle 15 alle 16 sarà attiva la promo anniversario, con una formula semplice e invitante:

“Scegli un gusto, il secondo te lo regaliamo noi!”

Durante la giornata sarà inoltre possibile assaggiare il gusto speciale “Matto”, creato appositamente per celebrare l’evento.

I festeggiamenti proseguiranno anche domenica 29, con un’attenzione particolare alle famiglie. Dalle 14:30 alle 17:30 sarà infatti allestito uno scivolo gonfiabile, un piccolo regalo dedicato ai bambini per rendere ancora più speciale il pomeriggio in gelateria.

Orari della gelateria

Da lunedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18

Sabato dalle 14.30 alle 18.30Domenica dalle 11 alle 12.30

Eventuali modifiche verranno segnalate tempestivamente attraverso google e i social

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