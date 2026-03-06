Il gestore dell’acqua in provincia di Varese rafforza la strategia sugli appalti idrici: «Più sostenibilità e qualità nelle gare»
Alfa Srl protagonista del Supplier Day insieme a Gruppo CAP: al centro il tema delle gare pubbliche e degli investimenti per modernizzare acquedotti, fognature e depuratori e coinvolgere le imprese del territorio
Il gestore idrico Alfa e Gruppo CAP fanno squadra per rendere più sostenibili e innovative le gare nel settore idrico. Il tema è stato al centro del Supplier Day 2026, incontro dedicato a istituzioni, progettisti e responsabili dei procedimenti di gara per confrontarsi sulle strategie di acquisto e sugli investimenti nelle infrastrutture. Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Alfa Varese, società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia.
Il ruolo di Alfa per il territorio varesino
Per la provincia di Varese il tema degli appalti e degli investimenti nel settore idrico è centrale. Alfa, partecipata da 133 comuni della provincia, gestisce oggi una rete di acquedotti in 101 comuni, servendo quasi 650 mila abitanti e una rete di distribuzione che supera i 4.300 chilometri. A questa si affiancano 135 sistemi fognari e 78 impianti di depurazione che trattano le acque reflue di un bacino complessivo che supera il milione di abitanti equivalenti.
L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sulle gare e sugli investimenti programmati. Nel 2025 le direzioni Appalti di Gruppo CAP e Alfa hanno bandito procedure per 450 milioni di euro complessivi, con contratti assegnati per circa 100 milioni di euro a fornitori qualificati e valutati attraverso sistemi di performance e sostenibilità.
Gare e opportunità per le imprese
Per il 2026 sono già previste nuove procedure di gara per 327 milioni di euro, un volume che interessa direttamente anche la filiera tecnica e imprenditoriale che opera nel territorio varesino.
«La collaborazione con Gruppo CAP rappresenta per Alfa un passaggio strategico per rafforzare ulteriormente la qualità e l’impatto delle nostre procedure di gara – Luca Lolaico, direttore generale di Alfa –. Integrare criteri tecnici avanzati con una visione industriale orientata alla sostenibilità significa creare valore concreto per il territorio e per le imprese».
Secondo quanto emerso durante il Supplier Day, per le aziende che vogliono partecipare alle gare diventa sempre più importante qualificarsi negli albi fornitori, investire in innovazione e dimostrare buone performance nell’esecuzione dei contratti.
