“Il giovane meraviglioso”: un incontro per ricordare Piero Gobetti

Un pomeriggio di riflessione dedicato alla figura e al pensiero di Piero Gobetti. È quello in programma sabato 11 aprile alle ore 17 all’Aula Ali della Libertà di Busto Arsizio (piazza Trento Trieste 30), con l’incontro dal titolo “Il giovane meraviglioso. Perché ricordare Piero Gobetti”.

L’iniziativa propone un momento di approfondimento su uno dei protagonisti più significativi dell’antifascismo italiano, intellettuale capace di lasciare un segno profondo nonostante la breve vita. Attraverso interventi e letture, l’appuntamento intende riportare al centro l’attualità del suo pensiero, tra impegno civile, democrazia e libertà.

A intervenire saranno Giuseppe Nigro, dell’Istituto Varesino per la Storia del ’900, e Gianni Paganini, emerito di Storia della Filosofia all’Università del Piemonte Orientale e socio dell’Accademia dei Lincei. Al centro dei loro contributi, rispettivamente, una riflessione a partire dalla Lettera ai giovani e un approfondimento su La rivoluzione liberale e l’antifascismo.

L’incontro sarà coordinato da Liberto Losa, presidente di ANPI Busto Arsizio.

Foto realizzata con l’AI