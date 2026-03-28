Il gip di Milano respinge il controllo giudiziario per Dama e Aspesi nell’inchiesta sullo sfruttamento del lavoro

Il gip di Milano ha respinti la richiesta di controllo giudiziario per la società varesina Dama (Paul&Shark) e di Legnano Alberto Aspesi. Il giudice Roberto Crepaldi ha escluso la sussistenza dei presupposti indicati dalla Procura, che ipotizzava un coinvolgimento delle due aziende nello sfruttamento di lavoratori impiegati in un laboratorio dell’hinterland milanese.

La decisione del giudice

Nel provvedimento, il giudice per le indagini preliminari sottolinea che non sussistono i presupposti per applicare la misura richiesta dal pubblico ministero quanto non risulta dimostrato un coinvolgimento diretto degli indagati Andrea Dini, amministratore delegato di Dama e Francesco Chiappetta, in quanto,mancano elementi sufficienti per sostenere che abbiano concorso nel reato contestato, legato allo sfruttamento dei lavoratori in un laboratorio gestito da imprenditori cinesi, a cui era stata affidata parte della produzione. Anche una eventuale inerzia rispetto alle modalità produttive non configurerebbe, secondo il giudice, una forma di «cecità intenzionale».

Lo sfruttamento e le responsabilità

Il giudice riconosce l’esistenza di una situazione di sfruttamento lavorativo, ma attribuisce la responsabilità al laboratorio di Garbagnate Milanese, i cui titolari risultano indagati. La misura proposta dalla Procura avrebbe avuto lo scopo di interrompere la condotta illecita, ma non sarebbe stata idonea a colmare eventuali carenze organizzative delle società committenti, in particolare per quanto riguarda la selezione e il controllo dei fornitori.

Il nodo della conoscenza dei fatti

Determinante, infine, la mancanza di evidenze che dimostrino una conoscenza — anche solo parziale — delle condizioni all’interno del laboratorio, che nel tempo ha cambiato nome, da M&G Collezioni a GMAX, mantenendo però la stessa sede.

Alla luce di questi elementi, resta al più ipotizzabile una responsabilità di tipo colposo, in linea con altri casi che hanno coinvolto aziende del settore moda e lusso.