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Il governo ha rinviato la “tassa sui pacchi” che si era rivelata un boomerang

Il governo Meloni aveva anticipato un simile provvedimento previsto in Ue. Il risultato era stato un crollo delle spedizioni dirette sull'Italia e un aumento del traffico su strada. La questione aveva avuto impatto su Malpensa. Ora il pasticcio è risolto

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Il Consiglio dei ministri ha rinviato l’entrata in vigore della tassa di due euro su tutti i pacchi dal valore inferiore a 150 euro, in ingresso in Italia da Paesi fuori dall’Unione Europea. La tassa adesso si applicherà a partire dal 1° luglio, quando analogo provvedimento sarà adottato a livello europeo.

La tassa era stata pensata per permettere al governo di incassare più soldi, e anche per disincentivare gli acquisti online di prodotti a basso prezzo dalla Cina, in ottica di limitare la concorrenza ai danni delle imprese italiane e anche l’impatto negativo sull’ambiente. Il varo al 1° gennaio aveva causato però una serie di storture, con una flessione delle spedizioni (in arrivo in particolare a Malpensa, principale scalo cargo aereo italiano) e aveva generato ulteriore traffico stradale, perché le spedizioni arrivavano all’estero e venivano poi trasferite in Italia, dopo regolare sdoganamento in ingresso in Ue.

La tassa era stata inizialmente approvata a dicembre, nell’ambito della legge di bilancio, ed era appunto entrata in vigore il 1° gennaio, vale a dire sette mesi prima dell’avvio del provvedimento simile a livello europeo. Questo aveva appunto consentito alle grandi aziende come Shein, Temu o AliExpres di spedire i pacchi in altri Paesi europei, prima di consegnarli in Italia. Per questo aveva creato preoccupazioni su più fronti.

La decisione del rinvio era già stata presa ma è stata approvata appunto in questi giorni. A questo punto entrerà in vigore a luglio, con il valore di 3 euro fissato a livello europeo in modo omogeneo.

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Pubblicato il 28 Marzo 2026
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