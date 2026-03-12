Il grave incidente sul lavoro al JRC di Ispra e la mappa della ciclovia da Milano al Ticino
Le notizie del giorno in di 8 minuti
Due notizie hanno colpito particolarmente nella giornata di oggi: il grave infortunio sul lavoro all’interno del centro di ricerca europeo con un operaio gravemente ferito con tutto quello che comporta quando accade in un luogo che non è territorio italiano e la mappatura del tracciato ciclabile che unisce cinque piste ciclabili dalla periferia di Milano al Ticino. Parliamo anche di molto altro tra eventi del weekend e cronaca.
