Il Gruppo della famiglia Borromeo (Kaleon) chiude il 2025 in crescita. Ricavi a 23,2 milioni

Kaleon, il gruppo della famiglia Borromeo, archivia il 2025 con conti in crescita e una struttura finanziaria rafforzata. Il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre. I ricavi consolidati salgono a 23,2 milioni di euro, in aumento del 6,8% rispetto ai 21,7 milioni del 2024, mentre a perimetro attuale la crescita raggiunge il 9,2%.

A sostenere l’andamento sono soprattutto ticketing e food & beverage, oltre alla performance di Isola Bella e Isola Madre.

(nella foto sullo sfondo l’Isola Bella e in primo piano Vitaliano Borromeo chairman Kaleon spa)

Migliora anche la redditività operativa. L’Ebitda adjusted si attesta a 6,1 milioni di euro, in progresso del 10,7%, con un margine che passa dal 25,4% al 26,3%. L’Ebit post gestione non ricorrente scende invece a 2,6 milioni dai 3,1 milioni del 2024, frenato dall’aumento degli ammortamenti, cresciuti del 47,2%, in parte legati ai costi straordinari capitalizzati per la quotazione in Borsa.

Il risultato netto resta comunque positivo a 1,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. Al netto dell’impatto dei costi di quotazione di competenza del periodo sarebbe stato pari a circa 2,1 milioni. Sul fronte patrimoniale il dato più rilevante è il miglioramento della posizione finanziaria netta, che passa da -12,7 milioni a +3,2 milioni di euro.

Un cambio di segno reso possibile soprattutto dalla liquidità raccolta con l’aumento di capitale da 16,5 milioni nel contesto della doppia ammissione su Euronext Growth Milan e Paris, avviata il 1° dicembre 2025.

Le disponibilità liquide a fine esercizio raggiungono 8 milioni di euro.

Per Kaleon il 2025 è stato anche un anno di trasformazione industriale e societaria. Oltre alla quotazione, il gruppo ha completato lo spin-off delle attività amministrative non core e ha aperto al pubblico i Castelli di Cannero, che nella prima stagione parziale hanno registrato circa 10 mila visitatori. L’assemblea degli azionisti è convocata per il 29 aprile prossimo.