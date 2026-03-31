Il Ken Kyu Kai di Somma Lombardo spicca il volo: poker di atleti alle finali dei Campionati Italiani
I ragazzi del Maestro Pitrelli brillano nelle qualificazioni regionali. Chiarella, Luini, Ceretti e Lovato conquistano il pass per le sfide tricolori di Bassano, Bari e Leinì
Il settore agonistico del Ken Kyu Kai continua a raccogliere i frutti di un lavoro meticoloso. L’associazione guidata dal Maestro Antonio Pitrelli ha ufficializzato il passaggio alle fasi finali dei Campionati Italiani per quattro dei suoi atleti, confermando la crescita tecnica del gruppo sotto la guida degli allenatori Giulio Tomasini e Aleksey Kretsu.
I risultati ottenuti nelle selezioni regionali premiano la struttura di una squadra che si sta dimostrando sempre più competitiva nel panorama nazionale, portando il nome di Somma Lombardo sui tatami di tutta Italia.
Gli impegni degli Junior
Nella categoria Under 21, riflettori puntati su Luca Chiarella: l’atleta, stabilmente tra i primi dieci del ranking nazionale, ha staccato il pass per le finali dei Campionati Italiani A1 che si terranno a Bassano del Grappa. Un traguardo di prestigio che lo inserisce nell’élite della categoria.
Percorso netto anche per Marco Luini (-60 kg) che, grazie alla medaglia di bronzo conquistata alle selezioni regionali, ha ottenuto l’accesso alle finali nazionali A2 in programma a Bari.
I Cadetti verso Torino
Ottime notizie arrivano anche dalla categoria Under 18. Achille Ceretti (-66 kg) e Valerio Lovato (-60 kg) hanno centrato la qualificazione per le finali nazionali di Leinì (Torino), dopo aver ottenuto entrambi il settimo posto a livello regionale.
Sulla stessa pedana ha combattuto anche Alessandro Macchi (-50 kg); nonostante la mancata qualificazione alla fase successiva, la sua prestazione è stata valutata positivamente dallo staff tecnico per l’impegno mostrato e i margini di miglioramento evidenziati durante i combattimenti.
“Questi piazzamenti sono il risultato del sacrificio quotidiano e dello spirito di squadra”, commentano dalla società sommese. Per il Ken Kyu Kai, i prossimi appuntamenti tricolori rappresentano non solo una sfida agonistica, ma la conferma della validità di un percorso di crescita sportiva e personale iniziato in palestra.
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