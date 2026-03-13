Il «ladro silenzioso della vista» colpisce un milione di italiani. A Varese screening gratuiti per il glaucoma

Si chiama «il ladro silenzioso della vista» e non è una metafora: il glaucoma agisce nell’ombra, senza fare rumore, senza dare segnali finché il danno non è già fatto.

È la principale causa di cecità irreversibile nel mondo, colpisce circa un milione di persone in Italia — ma almeno la metà non lo sa. È questo il dato che spinge ogni anno la comunità oculistica internazionale a dedicare una settimana intera alla sensibilizzazione, e che ha convinto l’UICI di Varese a organizzare una giornata di screening gratuiti il prossimo 9 aprile.

Cos’è il glaucoma e perché è così insidioso

Il glaucoma è una malattia del nervo ottico, spesso associata a un aumento della pressione oculare, che provoca una riduzione progressiva e irreversibile del campo visivo. Il problema è che questa progressione è talmente lenta da risultare quasi impercettibile: il paziente continua a vedere, magari con qualche difficoltà periferica che attribuisce alla stanchezza o all’età, mentre il danno avanza inesorabile. Quando i sintomi diventano evidenti — visione offuscata, difficoltà di adattamento alla luce, riduzione del campo visivo — il nervo ottico ha già subito danni che nessuna terapia può riparare.

È una malattia rara?

No. Colpisce circa 1 milione di italiani, ma almeno la metà non è consapevole di averlo. È la prima causa di cecità irreversibile al mondo.

Si può curare?

Sì, ma la diagnosi deve essere precoce. La terapia va seguita per tutta la vita e può bloccare la progressione — non recuperare la vista già perduta.

Come si diagnostica?

Con una semplice visita oculistica. Non serve nulla di invasivo: un medico oculista può individuarlo in tempo prima che compaiano i sintomi.

Chi è a rischio?

Chiunque, ma il rischio aumenta con l’età, con la familiarità e in presenza di pressione oculare elevata. Controlli periodici sono indispensabili.

La giornata di screening a Varese: come funziona

Per la Settimana Mondiale del Glaucoma 2026, l’UICI — Sezione Territoriale di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti — ha organizzato una giornata di screening oculistici gratuiti, in programma il 9 aprile 2026 presso la propria sede di via Mercantini 10 a Varese. I controlli sono su appuntamento e completamente gratuiti.

Al centro dell’iniziativa c’è una rete di collaborazioni che garantisce qualità specialistica a ogni livello: gli esami saranno condotti con il supporto degli specialisti del reparto di Oculistica dell’ASST Sette Laghi, diretto dal dottor Radice, e del servizio glaucoma coordinato dal dottor Digiuni. Saranno presenti gli studenti dell’Istituto Einaudi di Varese — indirizzo ottica — per assicurare il supporto tecnico-strumentale.

Un modello virtuoso che unisce specializzazione clinica, formazione universitaria, scuola tecnica e associazionismo: un presidio territoriale che porta la prevenzione fuori dagli ospedali e la avvicina alle persone.

Come prenotare

Gli screening sono gratuiti ma disponibili solo su appuntamento. Per prenotare è sufficiente contattare la segreteria dell’UICI di Varese al nr 0332 260 348 nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

Le visite verranno svolte nella sede di UICI Varese in Via Mercantini 10, Varese.