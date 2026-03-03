Il Lago Maggiore si racconta con Slow Food e i piatti cucinati dagli studenti del Falcone di Gallarate

Un’occasione per scoprire tradizioni, valori e sapori del territorio del Lago Maggiore. L’I.S. G. Falcone di Gallarate, in collaborazione con Slow Food Provincia di Varese APS e l’Alleanza dei Cuochi Slow Food, ospita l’evento “Il Lago Maggiore si racconta” con un focus specifico su biodiversità della fauna d’acqua dolce e la pesca.

L’appuntamento è per sabato 7 marzo 2026 presso la sede dell’Istituto, in via Matteotti 4 a Gallarate. L’evento, aperto al pubblico previa registrazione, prenderà il via alle ore 10:30.

L’iniziativa è un momento di confronto culturale che vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del territorio:

Prof.ssa Katia Fiocchetta, Dirigente Scolastico, porterà i saluti istituzionali e introdurrà il tema.

L'Ing. Marco Bini dell'Associazione Lands Lake – Slow Food Comunità Per il pesce delle Alpi e delle Prealpi occidentali, approfondirà il valore storico, ambientale e culturale del Lago Maggiore e le iniziative dell'associazione.

Rolando Saccucci, Presidente della Condotta Slow Food Varese e dell'ASD Pescatori Alto Verbano di Luino, interverrà sul ruolo di Slow Food per la biodiversità, la tutela delle specie e la pesca nel lago.

Mariano Merotto, Consigliere di FIPSAS Varese, illustrerà le attività di pesca sportiva, i ripopolamenti e l'impegno per la salvaguardia dell'ecosistema.

, Consigliere di FIPSAS Varese, illustrerà le attività di pesca sportiva, i ripopolamenti e l’impegno per la salvaguardia dell’ecosistema. Mattia Nocciola, videomaker e fotografo subacqueo, presenterà un contributo dal titolo “Fiumi, vita segreta”.

L’incontro si concluderà con un pranzo tematico dedicato ai sapori autentici del lago, preparato e servito dagli alunni dell’Istituto Alberghiero Falcone.

DETTAGLI PER IL PRANZO DEL 7 MARZO

Ora: 13:00

Menù in evidenza: Polpettina di pesce e cipolla in agrodolce, Trota in carpione del Lago Maggiore, “Ris in Cagnon” e Filetti di Pesce Persico, Semifreddo al limone e vaniglia. Il tutto sarà accompagnato da Vini IGT Ronchi Varesini.

Costo: Euro 30 a persona (tutto compreso).

Per la prenotazione del ristorante è possibile fare riferimento al QR code presente sul menù pubblicato sul sito dell’Istituto o contattare direttamente la sede al numero 0331 774605.