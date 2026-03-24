Il liceo Cairoli di Varese si racconta: laboratori, teatro e musica per la Notte dei Classici
Gabriele e Aurora raccontano il programma di eventi del 27 marzo aperti alla cittadinanza tra letture, spettacoli e riflessioni sui grandi temi del presente per raccontare il valore attuale degli studi umanistici
Il Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese apre le porte alla città con una serata dedicata alla cultura, al confronto e alla riflessione sull’essere umano oggi. Venerdì 27 marzo, dalle 18 a mezzanotte, torna la Notte Nazionale dei Licei Classici, un appuntamento che coinvolge studenti e docenti in un ricco programma di attività pensate per raccontare il valore attuale degli studi umanistici.
Una scuola aperta alla città
A presentare l’iniziativa, durante la trasmissione radiofonica Chi l’avrebbe mai detto su Radio Materia, sono stati gli studenti Gabriele Gjoni e Aurora Vernocchi. I due hanno spiegato come l’obiettivo sia anche quello di superare i luoghi comuni legati al liceo classico.
«Vogliamo dimostrare che il classico non è una scuola elitaria, ma uno spazio aperto e inclusivo» hanno raccontato, sottolineando come la cultura antica possa offrire strumenti concreti per leggere il presente.
Il tema: essere umani oggi
Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Homo sum”, dalla celebre frase di Terenzio «sono uomo, nulla di ciò che è umano mi è estraneo». Un invito a riflettere sull’identità umana in un’epoca attraversata da conflitti e innovazioni tecnologiche. Un tema che si traduce in un programma articolato, capace di intrecciare letteratura, filosofia, arte e attualità.
Laboratori tra classico e contemporaneo
Numerose le attività proposte dagli studenti. Tra queste: laboratori su vizi e virtù che mettono in dialogo testi antichi e arte medievale; letture di autori come Catullo, Manzoni e Shakespeare; percorsi di letteratura francese con contributi artistici esterni; rappresentazioni teatrali ispirate a Socrate, Camus e Nietzsche
Spazio anche ai temi contemporanei, con progetti dedicati ai diritti umani e alla memoria storica. Tra questi, il sito sui genocidi realizzato con il reporter Livio Senigalliesi, che raccoglie immagini e testimonianze dalla Shoah fino ai conflitti attuali.
Musica, danza e momenti condivisi
La serata si aprirà con il coro del liceo, mentre nel cortile è previsto anche un momento più informale con il sirtaki aperto a tutti. Il gran finale, a mezzanotte, sarà affidato a un momento collettivo: la lettura degli Inni Orfici, accompagnata da musica dal vivo. «È un momento molto suggestivo, che ci unisce a tutti i licei classici d’Italia» hanno spiegato gli studenti.
Un progetto corale
L’iniziativa coinvolge oltre 150 persone tra studenti e docenti e rappresenta un’occasione per mostrare come il liceo classico sappia rinnovarsi, mantenendo saldo il legame con la tradizione. Una notte pensata non solo per gli studenti, ma per tutta la cittadinanza, invitata a partecipare e a lasciarsi sorprendere.
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