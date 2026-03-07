Varese News

Il Liceo Manzoni di Varese apre al dibattito referendario: confronto tra le ragioni del “Sì” e del “No”

In vista della consultazione del 22 e 23 marzo, gli studenti delle classi quarte e quinte incontrano esperti e giuristi per un approfondimento sui temi del quesito costituzionale

10 Marzo 2026

Il Liceo Statale “A. Manzoni” di Varese si conferma un presidio di cittadinanza attiva e formazione critica, promuovendo un importante momento di riflessione in vista del Referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 marzo 2026. Martedì 10 marzo, l’Aula Magna di via Morselli ospiterà infatti un incontro-dibattito volto a fornire agli studenti gli strumenti necessari per un voto consapevole.

L’iniziativa, inserita nelle attività di Educazione Civica, vedrà il confronto tra l’avvocato Elisabetta Cioffi, esponente dei Comitati per il “No”, e il professor Nicolò Zanon per le ragioni del “Sì”. La discussione sarà moderata dalla professoressa Annalisa Ricardi e dall’avvocato Andrea Zanotti, Presidente del Consiglio d’Istituto. La partecipazione è strutturata per coinvolgere direttamente i maturandi delle classi quinte, che si alterneranno in due turni mattutini, mentre gli alunni delle classi quarte che compiranno diciotto anni entro la data della consultazione potranno seguire l’evento in streaming.

L’organizzazione prevede una logistica accurata per gli spostamenti tra le sedi di via Morselli e via Monte Rosa, garantendo la vigilanza dei docenti. Con questa iniziativa, l’istituto diretto dal Liceo Manzoni sottolinea l’importanza di riportare i grandi temi del diritto e della Costituzione tra i banchi di scuola, favorendo un dialogo plurale che permetta ai giovani elettori di approcciarsi alle urne con una visione tecnica e informata, lontana dagli slogan e orientata alla comprensione delle riforme istituzionali che interessano il futuro del Paese.

7 Marzo 2026
Redazione VareseNews
