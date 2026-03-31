Il Lunedì dell’Angelo porta la festa al Santuario di Brenno Useria

Lunedì 6 aprile, in occasione del Lunedì dell’Angelo, la comunità di Brenno Useria, la frazione di Arcisate, festeggia la tradizionale Festa della Madonna d’Useria, che ogni anno riunisce fedeli e famiglie del territorio.

La giornata prende avvio alle 10 con la processione mariana: la statua della Madonna sarà portata in corteo dalla chiesa parrocchiale fino al Santuario, accompagnata dalle note del Corpo Musicale “Brenno Useria”.

Alle 11 si terrà la Santa Messa Solenne al Santuario, al termine della quale, sul piazzale, la banda offrirà un concerto di marce a cielo aperto.

A partire da mezzogiorno aprirà lo stand gastronomico, allestito e gestito dai volontari del Corpo Musicale, per un pranzo in compagnia nel segno della tradizione.

Il pomeriggio sarà animato da giochi per bambini e ragazzi (dalle 14.15 alle 15.15), curati da mamme e papà dell’oratorio, seguiti alle 15.30 da un momento di preghiera con affidamento a Maria. A chiudere la festa, il suggestivo lancio di palloncini con un messaggio di pace.

Per l’intera giornata sarà inoltre attiva la vendita di cesti, fiori e prodotti vari: il ricavato sarà interamente destinato alle necessità del Santuario.

L’evento è organizzato dalla Comunità Pastorale Madonna d’Useria con la collaborazione del Corpo Musicale Brenno Useria, realtà storica del paese la cui fondazione risale al periodo 1909-2009.